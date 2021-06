Jacques Langlois pagaiera au profit de la Fondation Charles-Bruneau

Il y a deux ans, Jacques Langlois venait de compléter la première journée du Défi kayak Desgagnés au profit de Jeunes musiciens du monde, quand il a appris que sa petite-fille Lyanna, alors âgée de 4 ans, venait d’être diagnostiqué d’un cancer de Wilms. Presque deux ans plus tard, celui que ses petits-enfants appellent affectueusement «grand-papou» reprendra les pagaies, cette fois dans le cadre du Circuit bleu Charles-Bruneau au profit de la fondation du même nom.

Connu par plusieurs pour avoir été le coordonnateur du Service des arts et de la culture de la Ville de Eustache pendant 30 ans, avant de prendre sa retraire en juin 2020, mais pour être aussi un musicien émérite qui a contribué à amasser plus de 100 000 $ en 10 ans avec ses amis musiciens pour différentes causes, Jacques Langlois souhaite maintenant «redonner» à la Fondation Charles-Bruneau. Celle-ci finance, on le sait, en partie le Centre hospitalier universitaire (CHU) Saint-Justine, là où la petite Lyanna a reçu ses soins, mais aussi la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

En rémission depuis septembre 2020

«Quand j’ai appris la nouvelle, à mon arrivée à Sorel, le premier jour, j’ai immédiatement décidé d’arrêter cette randonnée de 250 km qui devait me mener jusqu’à Québec. Il me fallait être près de ma fille Karine et de mes petits-enfants pour les soutenir dans un moment qui s’annonçait évidemment difficile. Je suis donc allé les rejoindre dès le lendemain au CHU de Saint-Justine», de raconter Jacques Langlois.

Au cours des mois qui ont suivi, la petite Lyanna a donc été traitée pour enrayer ce cancer de Wilms qui s’attaque aux reins. Elle a d’abord dû être amputée du rein gauche afin d’enrayer la tumeur cancéreuse qui s’y trouvait, puis a reçu les traitements de chimiothérapie appropriés. «Je vous rassure, tout va bien; elle est en rémission depuis septembre dernier et elle a repris le rythme d’une petite fille de son âge», de mentionner Jacques Langlois.

Le Circuit bleu Charles-Bruneau

L’an dernier, Lyanna a d’ailleurs été choisie l’une des trois jeunes héros de la septième édition du Circuit bleu Charles-Bruneau. Présent au départ des participants, Jacques Langlois a alors décidé qu’il allait prendre part à l’édition 2021. «Quand j’ai vu tous ces gens pagayer pour la cause de la Fondation Charles-Bruneau, et en temps de pandémie, c’était clair que j’allais embarquer, d’autant plus que c’est un sport que j’affectionne depuis plusieurs années déjà», d’indiquer notre «grand-papou».

Il prendra donc part au circuit La Classique les deux premiers jours (55 km), puis le troisième jour, le dimanche 12 septembre, il a choisi d’opter pour le parcours Le Petit Bleu et pagayera, pour l’occasion, le matin et l’après-midi, avec le frère et la sœur de Lyanna, à savoir Jayden, 14 ans, et Kaylee, 11 ans. Ceux-ci souhaitaient, en effet, contribuer à leur façon à la cause.

On peut d’ailleurs appuyer Jacques et ses petits-enfants en se rendant dès maintenant sur le [https://circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca/],à la section «Donnez». On pourra alors encourager un participant, ici Jacques Langlois, en inscrivant son prénom et nom dans le moteur de recherche.

L’objectif de l’Eustachois est donc de recueillir le plus rapidement possible une somme de 6 000 $ (un objectif qui était au départ de 2 000 $. Déjà, 5 410 $ sont confirmés, mais notre pagayeur s’attend, bien sûr, à ce son appel soit entendu de tous pour que son objectif soit atteint, et même, c’est permis!, d’être dépassé.

«Je vous encourage à poursuivre cet élan de générosité et vous remercie de tout mon cœur. Naviguons tous ensemble dans le but d’un avenir meilleur pour une enfance sans cancer», écrit d’ailleurs, en guise de conclusion, Jacques Langlois sur sa page de profil.