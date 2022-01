Isabelle Giguère : une policière à l’école!

Voilà maintenant 15 ans que la policière Isabelle Giguère partage le quotidien des jeunes de la Polyvalente Sainte-Thérèse (PST). Elle agit en prévention et son impact est significatif, comme le démontrent les précieux liens tissés au fil des années avec les élèves.

Mme Giguère était dans les forces de l’ordre depuis déjà une dizaine d’années quand elle a commencé son mandat à la PST à titre de policière préventionniste en milieu scolaire.

Appelée à côtoyer les adolescents jour après jour – son bureau est situé dans l’école secondaire –, elle est à même d’intervenir lors de situations difficiles, d’accompagner les élèves et aussi de les conscientiser sur une foule de sujets les concernant.

« Je fais la tournée des classes. On peut alors parler d’intimidation, d’alcool au volant ou encore de phénomènes que l’on voit sur Tik Tok et les réseaux sociaux », explique Isabelle Giguère.

Elle est ainsi appelée, en cours d’année, à rencontrer les quelque 2 200 jeunes qui fréquentent l’établissement. Elle est pour eux une personne de confiance, ceux-ci n’hésitant pas à se confier à elle et à lui partager leurs préoccupations. « Ma porte est toujours ouverte », mentionne d’ailleurs la policière.

Cette relation de proximité qu’elle a su établir avec les ados de la Polyvalente Sainte-Thérèse lui permet également d’exposer clairement aux ados les conséquences que peuvent avoir certaines de leurs décisions. « À l’adolescence, il y en a qui ont une mauvaise passe, d’autres qui ont des comportements problématiques. On essaie d’aider le jeune le plus possible et sa famille aussi », explique Mme Giguère.

Pour ce faire, elle fait équipe avec le personnel de l’école. Enseignants, psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, membres de la direction, tous travaillent dans le même sens. « Ce que j’aime avec les jeunes, c’est qu’on voit qu’ils peuvent changer. Je trouve ça valorisant de les aider dans leur cheminement », mentionne la policière.

En 15 ans de travail en milieu scolaire, elle dit avoir également beaucoup appris au contact des ados, ce qui lui a permis de peaufiner son approche et ses interventions. « J’ai développé des liens avec les jeunes. Il y en a certains qui m’écrivent même après le secondaire pour avoir des conseils! »