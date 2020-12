Investissements: l’heure est au bilan à Rosemère

Malgré le contexte sanitaire actuel, plusieurs investissements ont été réalisés à Rosemère dans le but de procurer une meilleure qualité de vie aux citoyens. L'heure est au bilan.

Travaux d’aqueduc des rues Maurice, Roland, Jean et Tylee

En 2020, Rosemère a finalisé les travaux majeurs de réfection entrepris depuis 2019 sur les rues Maurice, Roland, Jean et Tylee. Dans le cadre de ce projet d’infrastructure de 2 M$, soulignons le soutien financier de l’ordre de 382 000$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau PRIMEAU, volet 2.

«Comme municipalité responsable, nous devons veiller à l’entretien et au bon fonctionnement de nos infrastructures. Ainsi, en réalisant ces travaux de réfection, nous voulions améliorer la qualité de vie des citoyens qui habitent sur ces rues, de même que la sécurité de leurs déplacements à pied, à vélo ou en voiture. Malgré les désagréments causés par ces chantiers depuis l’été 2019, les citoyens apprécient maintenant les améliorations apportées», indique le maire de Rosemère, Eric Westram.

Travaux d’aqueduc des rues Forget et Montclair

En ce qui concerne les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc sur les rues Forget et Montclair, une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). Celle-ci est en cours d’analyse, mais jusqu’à 100% des coûts des travaux pourraient être couverts. Une décision est attendue au cours de l’année 2021.

Piste cyclable

Dans le cadre du projet de réfection d’une partie de la piste cyclable au nord de l’autoroute 640, Rosemère tient à remercier chaleureusement l’organisme Sentier Transcanadien pour leur appui financier qui a permis la réalisation de ce projet totalisant une somme de 382 000$ avant les taxes. Grâce à leur généreuse subvention de 110 000$, Sentier Transcanadien soutient le réseau local (Le P’tit Train du Nord) tout en contribuant à l’amélioration continue de ce grand sentier à l’échelle nationale.

De plus, une demande de subvention a été déposée récemment au ministère des Transports (MTQ) afin de récupérer un maximum de 50 % de la balance du coût des travaux. Encore une fois, la décision est attendue en 2021.

Chalet Charbonneau

En octobre 2020, Rosemère a réalisé la première levée de terre dans le cadre du projet construction du nouveau chalet Charbonneau, situé dans le parc du même nom, sis aux abords de la rivière des Mille Îles. D’une superficie de 35 pieds sur 40 pieds, ce bâtiment possèdera une aire de repos où il sera possible de se changer et d’attacher ses patins durant la période hivernale, des vestiaires avec toilettes, une terrasse au deuxième étage où il sera possible d’admirer le paysage ainsi qu’un comptoir de location d’embarcations nautiques en été.

La Ville peut compter sur le soutien financier la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère (CDCSR) qui s’engage à contribuer au financement annuel de 60 000 $ sur une période de 15 ans, ce qui représente 50 % du montant du coût de construction du chalet.

«C’est un projet qui nous tient à coeur et qui est fort attendu, puisque nous en avions pris l’engagement en 2017. C’est avec beaucoup de fébrilité que nous amorçons ce projet d’envergure qui deviendra un pôle écologique récréatif en partenariat avec la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère et l’organisme Éco-Nature. Nous avons bon espoir d’en faire l’inauguration officielle à l’automne 2021», souligne le maire de Rosemère, Eric Westram.