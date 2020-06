Interdiction d’arrosage mécanique et automatique sur tout le territoire de Mirabel

Le Service de l’environnement de la Ville de Mirabel vient d’émettre une interdiction d’arrosage mécanique et automatique pour l’ensemble de son territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Seul l’arrosage manuel est autorisé, soit à l’aide d’un pistolet à arrêt automatique.

Les autorités municipales ont pris cette décision en raison d’un arrosage excessif relevé sur l’ensemble du territoire qui a réduit de façon significative les réserves d’eau potable à de très bas niveaux jamais observés aux usines d’eau potable. Il est possible de constater que les rivières de même que les nappes phréatiques sont au niveau d’étiage (niveau le plus bas d’une rivière) comparable au mois d’août et de septembre.

De plus, l’arrivée d’une nouvelle canicule, qui pourrait se prolonger sur plusieurs jours, force la Ville de Mirabel à émettre cette interdiction, afin de préserver l’eau potable pour les besoins essentiels.

Il faut également savoir qu’une très grande consommation d’eau augmente la vitesse dans les conduites d’eau potable et fait décoller les dépôts, ce qui a le même effet qu’une opération de rinçage en occasionnant de l’eau brune.

Il est à noter qu’aucun nouveau permis d’arrosage ne sera émis jusqu’à nouvel ordre, alors que les permis déjà émis seront honorés. Une surveillance accrue du territoire sera effectuée pour assurer le respect de la réglementation. Ainsi, tout contrevenant recevra un constat, car la période de sensibilisation et d’avertissement est terminée.

La Ville de Mirabel conservera ses jeux d’eau ouverts pour faire face à la canicule et offrir à sa population la plus vulnérable un endroit pour se rafraîchir.

Le Service de l’environnement rappelle que la collaboration des citoyens est essentielle pour préserver les réserves d’eau potable. Il est possible de consulter des conseils d’économie d’eau potable au mirabel.ca/eau.