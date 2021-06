Inspectez votre avertisseur de fumée

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse invite la population à effectuer une auto-évaluation de leurs avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone afin de rendre leur résidence plus sécuritaire.

Chaque année, les pompiers de Sainte-Thérèse réalisent une tournée de visites chez les citoyens afin de vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs. « Cette opération de prévention est plus complexe cette année en raison de la pandémie, ainsi seulement quelques visites seront effectuées. Nous invitons donc les Thérésiennes et les Thérésiens à remplir le formulaire d’auto-évaluation de leur maison disponible sur le site Web de la Ville », mentionne Christian Legault, directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse. Le formulaire peut être rempli en moins de cinq minutes et se trouve au www.sainte-therese.ca > Sécurité publique > Formulaire Avertisseurs de fumée.

Conseils de prévention

Parallèlement à cette recommandation, le Service de sécurité incendie lance une capsule vidéo présentant les différentes vérifications et actions à poser chez soi annuellement. La vidéo aborde notamment la durée de vie et le positionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, ainsi que l’importance d’élaborer un plan d’évacuation et de dégager les issues extérieures de sa résidence en toute saison. Il est possible de la visionner en visitant la section Ma ville en action sur le site Web de la Ville.

« La sécurité des résidents demeure une priorité pour la Ville de Sainte-Thérèse. C’est pourquoi cette année nous devions trouver des moyens différents, mais tout aussi accessibles de leur transmettre nos conseils de prévention. Puisque la pandémie complique les efforts sur le terrain, il est important pour les citoyennes et les citoyens de se familiariser avec ces conseils simples et faciles à appliquer, pour leur propre sécurité et celle de leur famille », souligne madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Finalement, les pompiers rappellent aussi l’importance pour les citoyens présentant une condition particulière de s’inscrire au Programme d’intervention d’urgence adaptée en remplissant le formulaire disponible en ligne au www.sainte-therese.ca > Sécurité publique> Sécurité incendie > Formulaire : Programme d’intervention d’urgence adaptée.