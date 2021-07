Infrastructures municipales: 8M$ pour la circonscription de Blainville

Dans le cadre de la bonification du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Blainville, M. Mario Laframboise, sont fiers d’annoncer qu’une somme de plus de 8 M$ permettra aux 3 municipalités de la circonscription de Blainville d’effectuer des travaux sur leurs infrastructures municipales.

Cet investissement majeur s’inscrit dans la volonté du gouvernement de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec en soutenant la réalisation de projets qui répondent aux priorités des municipalités. Les nouvelles sommes leur permettront de financer encore plus de travaux d’infrastructures municipales, notamment, ceux liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la voirie locale.

Soulignons que la ministre Laforest a annoncé, le 5 juillet dernier, une bonification de la contribution du gouvernement du Québec de 496 M$, contribution équivalente à celle déjà confirmée par le gouvernement du Canada. Ainsi, près de 1 G$ ont été ajoutés à l’enveloppe de ce programme, qui est maintenant de plus de 4,4 G$.

Citations :

« En appuyant financièrement les municipalités dans leurs travaux d’infrastructures, notre gouvernement démontre qu’il est à l’écoute des régions et qu’il a la volonté de s’investir pour maintenir des services de qualité pour les citoyennes et les citoyens. C’est aussi une façon pour nous d’accélérer la relance économique dans chacune de nos belles régions. C’est majeur! Ce sont près de 500 M$ de plus que nous rendons disponibles pour la réalisation de projets porteurs qui auront des retombées positives, et j’en suis très fière! », a dit Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« C’est pour moi une grande fierté d’annoncer aux municipalités de la circonscription de Blainville la part importante qui leur revient dans le cadre du Programme de la TECQ. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens afin que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité chez nous et dont la réalisation vient appuyer la vitalité économique la région des Basses-Laurentides. », ajouté Mario Laframboise, député de Blainville

