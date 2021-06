Immigration dans les Laurentides: de bonnes nouvelles

Depuis le déploiement, déjà plus de 85 employeurs de la région des Laurentides ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé offert par les conseillères et les conseillers en immigration régionale ainsi qu’en recrutement international du Ministère. Deux outils complémentaires d’aide au recrutement sont à leur disposition pour répondre à leurs besoins : le Portail employeurs, un service gratuit offert directement aux entreprises, et les Journées Québec dont les activités de recrutement à l’étranger ont repris en mode virtuel depuis octobre 2020.

De plus, les conseillères et les conseillers assurent l’encadrement des ententes pour la promotion et la mise en œuvre des activités favorisant la pleine participation et l’inclusion des personnes immigrantes dans la collectivité.