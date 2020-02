Il ne faut pas ignorer un autobus scolaire

On n’ignore pas un autobus scolaire! C’est le message que lance la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) pour sa 32e campagne «M’as-tu vu? » qui se déroule du 3 au 13 février. Chaque jour, ce sont plus de 530 000 enfants qui prennent place à bord des quelque 10 400 autobus scolaires qui sillonnent les routes du Québec. Les ignorer, c’est mettre leur vie en danger.

Selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec, 129 jeunes d’âge scolaire (5-17 ans) ont été victimes d’un accident lié au transport scolaire en 2018. Parmi eux, 125 ont été blessées légèrement et 4 l’ont été gravement. Aucun jeune, qui n’était pas à bord de l’autobus scolaire, n’est décédé. Précisons que ces données couvrent les accidents liés au transport scolaire au sens large, n’impliquant pas nécessairement un autobus scolaire dans l’accident.

Encore aujourd’hui, trop d’automobilistes ignorent les feux rouges intermittents des autobus scolaires. Cette campagne de dix jours vise donc à leur rappeler les règles de sécurité à adopter en présence d’autobus jaunes. La Fédération et ses membres profitent de cet évènement pour souligner et mettre de l’avant le travail des conducteurs, qui, chaque jour, mettent tout en oeuvre pour assurer un transport scolaire sécuritaire. La Fédération, avec le soutien du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, a produit une deuxième capsule informative sur les comportements à adopter lorsque l’on croise un autobus scolaire.

Citations

«La campagne «M’as-tu vu?» permet de rappeler les bons comportements à adopter lorsque les usagers de la route croisent un autobus ou entrent dans une zone scolaire. Bien que d’année en année le nombre d’accidents en transport scolaire diminue, nous avons encore du travail à faire. C’est pourquoi je me réjouis de voir plusieurs partenaires se joindre encore cette année à cette campagne. La sécurité en transport scolaire c’est l’affaire de tous!», de dire François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

«Cette année, le message de notre campagne est clair, personne ne peut ignorer que les autobus scolaires transportent des enfants. Comme transporteur, on est toujours stupéfait quand nos conducteurs nous rapportent quotidiennement que des usagers de la route ne respectent pas les feux clignotants des autobus. Dans la vie de tous les jours, on peut ignorer bien des choses… mais jamais un autobus scolaire», ajoute Stéphane Lefebvre, président du conseil d’administration de la FTA.

Des partenaires indispensables et engagés

Pour assurer le succès de cette campagne annuelle de sécurité, la FTA peut compter sur la précieuse collaboration des intervenants en milieu scolaire et des services de police ainsi que sur le soutien financier de nombreux partenaires: • Ministère des Transports; • Société de l’assurance automobile du Québec; • Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; • Intact Assurance; • Girardin inc.; • Michelin; • Cain Lamarre Avocats et notaires; • Fédération des commissions scolaires du Québec. Enfin, CAA-Québec, les commissions scolaires, les conseils d’établissements scolaires et les services de police appuient la campagne et y participent activement.