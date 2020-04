Il manque 2 000 paires de bras dans les CHLSD

Le premier ministre François Legault lance un appel insistant aux médecins généralistes et spécialistes du Québec, à qui il demande de venir combler le manque criant d’effectifs dans les CHSLD.

Lors de sa mise à jour quotidienne, aujourd’hui à 13 h, en compagnie du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, M. Legault a révélé que les CHSLD publics et privés étaient aux prises avec un déficit global de 2 000 employés, plus précisément des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. C’est pour combler ces effectifs que le premier ministre souhaite voir les médecins arriver en renfort pour effectuer les tâches qui sont normalement dévolues aux infirmières et aux préposés.

«Je sais qu’ils sont surqualifiés, mais nous vivons une situation d’urgence nationale. Je fais appel à leur sens du devoir. On a besoin de vous. Je ne sais plus comment vous le demander», a lancé François Legault sur un ton qui donne à penser que les professionnels visés se laissent tirer l’oreille.

«Il y a des médecins qui vont en mission humanitaire à l’extérieur du pays. Là, la mission, elle est au Québec, dans nos CHLSD», a renchéri la ministre McCann, pendant que la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane Francœur, envoyait un tweet étonné, affirmant qu’elle avait assuré la ministre de la disponibilité de ses membres. «Si ça peut lui faire plaisir qu’un neurochirurgien aille laver le plancher, on va y aller. Mais je préfère qu’il se remette à opérer», a-t-elle tout de même déclaré au micro de Paul Arcand, ce matin.

Son homologue de la Fédération des omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin, a affirmé au même micro que tous les services médicaux étaient en ce moment assurés dans les CHSLD, là où le nombre de médecins est suffisant. Reconnaissant les besoins en ce qui a trait aux infirmières et aux préposés, il a eu cette réflexion : «Il faut trouver une solution. Il faudrait peut-être regarder du côté des professionnels de la santé qui ne sont assignés nulle part en ce moment». En aucun temps il n’a dit que ce pourrait être des médecins.

Le bilan du jour

Comme il le fait chaque fois, François Legault a d’abord dévoilé les nouveaux chiffres quant au nombre de décès attribuables à la COVID-19, dans les dernières 24 heures, alors qu’on déplorait 52 nouvelles pertes de vie, pour un total de 487 au Québec, depuis le début de la pandémie.

Le Québec compte par ailleurs 612 nouveaux cas, pour un total de 14 860, alors que 984 personnes étaient hospitalisées (en hausse de 48) dont 218 se trouvaient aux soins intensifs (en baisse de 12).

Dans la région

À ce jour, on dénombre 690 personnes infectées à la COVID-19, dans les Laurentides, où l’on déplore trois décès jusqu’ici. Par ailleurs, 47 personnes sont hospitalisées, dont 17 aux soins intensifs.

C’est la MRC de Thérèse-De Blainville qui enregistre le plus grand nombre de cas, soit 278, phénomène attribuable à une éclosion importante dans une communauté religieuse située à Boisbriand.

Dans les autres MRC de la région, la situation se lit comme suit : Antoine-Labelle, 12; Laurentides, 20; Pays-d’en-Haut, 28; Argenteuil, 14; Rivière-du-Nord, 148; Mirabel, 70; Deux-Montagnes, 120.