Il faudra être discipliné en avril

On l’a senti lors du point de presse quotidien du trio Arruda-Legault-McCann, une certaine détente s’installe. On s’est même permis, en réponse à la question que posait une fillette de 7 ans au premier ministre, de décréter que la fée des dents demeure un service essentiel! En même temps, on émet cette sérieuse en garde : il faut rester discipliné, ne pas relâcher les efforts. Tout ne tient qu’à un petit fil.

C’est que, malgré tout, le bilan demeure lourd : 29 décès en 24 heures, ce qui porte le total à 150 depuis le début de la crise. Au Québec, on dénombre maintenant 9 340 cas d’infection à la COVID-19, une augmentation de 760 depuis hier. Parmi les signes encourageants, toutefois, on tourne les projecteurs vers les 720 guérisons enregistrées jusqu’ici, mais surtout deux données importantes, celles qui, selon les termes employés par le docteur Arruda, nous donnent la juste température de l’eau : 50 hospitalisations (583 au total) et aucun transfert aux soins intensifs depuis hier.

Pâques

«Ça, c’est la bonne nouvelle du jour», s’est exclamé François Legault en précisant que c’est ce genre de donnée qui, si elle devient une constante, nous indiquera bientôt que cette pandémie est peut-être sur le point de connaître une certaine accalmie. D’emprunter cette fameuse pente descendante qui constituerait le plus optimiste des scénarios.

«Mais il ne faut pas lâcher. La bataille n’est pas gagnée», s’est empressé d’enchaîner le premier ministre qui déconseille fortement aux gens de se rassembler à l’occasion de la fête de Pâques qui se pointe à l’horizon, ce dimanche 12 avril. «Il ne faut pas qu’il y ait de rassemblement physique», a-t-il insisté.

Les aînés

Il a été longuement question de la situation des aînés qui demeurent encore les personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Les chiffres sont là : 98 % des décès concernent des personnes âgées de 70 ans et plus. 44,7 % des victimes vivaient en CHSLD; 20 % dans les résidences pour personnes âgées (RPA); 26,7 % à domicile; et 13 % sont d’origine inconnue.

Or, le gouvernement du Québec entend orienter ses actions de façon plus pointue vers ce groupe d’âge, en augmentant notamment les effectifs dans les CHSLD et les RPA, en déléguant notamment des infirmières en prévention des infections, nous dit la ministre Danielle McCann. «Beaucoup de médecins de familles ont levé la main pour offrir leur aide», précisait la ministre de la Santé qui voit dans l’arrivée de ces renforts l’occasion de s’assurer qu’il y ait moins de rotation de personnel. On entend également s’assurer qu’il y aura, dans ces lieux, une séparation franche entre les zones chaudes et les zones froides, tout comme on souhaite resserrer davantage le contrôle aux entrées et au sorties.

Dans la région

Selon les données publiées par la Santé publique des Laurentides, on dénombre désormais désormais 447 cas dans la région. On ne déplore toutefois qu’un seul décès. Par ailleurs, 19 personnes demeuraient hospitalisées, dont neuf aux soins intensifs.

La MRC la plus touchée demeure celle de Thérèse-De Blainville, avec 202 cas, mais on précise que ce nombre est dû «à l’éclosion de COVID-19 survenue au sein d’une communauté religieuse de ce secteur». Des mesures de confinement ont été prises depuis, précise-t-on.

Pour les autres MRC, on tient le décompte suivant : Antoine-Labelle 10 ; Laurentides 17 ; Pays-d’en-Haut 20 ; Argenteuil 8 ; Rivière-du-Nord 91 ; Mirabel 41 ; Deux-Montagnes 58