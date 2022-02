IKEA Canada installe son premier centre de planification à Boisbriand

La semaine dernière, IKEA Canada annonçait l’arrivée d’un nouveau centre de planification au Faubourg Boisbriand au cours de l’été 2022. En plus d’être la première succursale sur la Rive-Nord, il s’agit du tout premier centre de planification à ouvrir au Canada.

« IKEA a longtemps été établi à Montréal et notre objectif est toujours de se rapprocher de notre clientèle », avance Nathalie Howison, responsable Communication & Design Intérieur pour IKEA Canada. C’est donc principalement pour améliorer l’accessibilité des citoyens de la Rive-Nord que l’important détaillant de meubles a décidé de s’installer à Boisbriand. « Les gens manquent de temps alors on voulait rendre leur visite et la réalisation de leurs projets plus agréables et accessibles, poursuit Mme Howison. On sait que le déplacement pour se rendre au IKEA à Montréal est considérable pour les clients qui vivent sur la Rive-Nord ».

Un concept unique au Canada

Avec ces centres de planification, IKEA vise à aider et à inspirer les clients dans leurs démarches de rénovations. « Ce n’est pas un magasin où les gens pourront acheter des accessoires et partir avec. C’est un centre où nous sommes là pour vous aider à amener vos projets à terme », précise Mme Howison. Il s’agit donc d’un magasin qui répond aux besoins des clients qui veulent planifier, commander et acheter les agencements pour leur nouvelle salle de bain, garde-robe, cuisine ou salon.

« C’est le premier centre de planification que nous allons installer au Canada alors nous sommes très fiers de ça », lance Mme Howison. En effet, il s’agit d’un concept qui a déjà fait ses preuves à l’international. La succursale de Boisbriand va ainsi se joindre aux 30 autres centres de planification qui se trouvent dans des grandes villes comme Berlin, Moscou, Londres et Copenhague.

Répondre à la demande

« Ça fait longtemps que je suis chez IKEA et juste en discutant avec nos clients à Montréal, on nous disait souvent à quel point ça serait génial qu’on s’installe sur la Rive-Nord », confirme Mme Howison. En installant ce centre à Boisbriand, elle considère que la compagnie répond aux besoins des citoyens de la région, notamment en ce qui concerne le transport : « Le Faubourg Boisbriand est très accessible parce que c’est près des autoroutes et c’est facile en transport en commun aussi. On voulait que ce soit plus facile pour les gens de la Rive-Nord de venir nous visiter ».

D’une autre part, la pandémie aurait engendré une augmentation des besoins liés aux centres de planification. Ce sont 60% des canadiens qui auraient apportés des changements à leur foyer depuis le début de la crise sanitaire. « La vie à la maison n’a jamais été aussi importante. Le centre de planification IKEA n’est qu’une de nombreuses façons dont nous transformons notre entreprise pour offrir de nouveaux points de contact et services aux clients afin de répondre à leurs besoins », affirme Eri Mathy, directrice nationale du développement commercial et de la transformation chez IKEA Canada.