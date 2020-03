IGA Saint-Janvier: un employé testé positif

La direction du supermarché IGA Extra Famille Girard, à Saint-Janvier, a fait savoir que l’un de ses employés avait contracté le virus de la COVID-19.

«Nous avons immédiatement informé nos employés de la situation et avons placé en quarantaines nos employés ayant été ou possiblement été en contact avec l’employé en question», peut-on lire sur la page Facebook du commerce situé au 13380, boulevard du Curé-Labelle. Dans cette même communication, l’entreprise affirme que l’employé en question était en quarantaine préventive depuis le 22 mars et que c’est dans la soirée du vendredi 27 mars qu’il a reçu son diagnostic.

Dans la nuit qui a suivi, l’entreprise a eu recours aux services d’une firme spécialisée qui a procédé à une désinfection complète du magasin. «Nous prenons la situation très au sérieux et travaillons étroitement avec la Santé publique et le MAPAQ afin que les normes et mesures les plus strictes soient respectées, à la fois pour nos employés comme pour nos clients», peut-on lire encore.

Au CISSS des Laurentides, on précise que la désinfection complète du magasin a été faite à la demande du MAPAQ. «Pour notre part, nous avons fait l’étude des cas contacts et, selon le niveau de risque de chaque personne, nous avons fait l’intervention adéquate, c’est à dire l’isolement et le suivi des symptômes. Les clients peuvent être rassurés, les mesures de protection requises ont été mises en place», affirme Myriam Sabourin, de l’équipe des communications et des relations publiques du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.