Identité visuelle: Mirabel fait peau neuve

(N. T-P.) – Dans le cadre des célébrations entourant son 50e anniversaire, la Ville de Mirabel dévoile une toute nouvelle identité visuelle. Cette initiative vient du maire lui-même, Jean Bouchard, et vise à moderniser une image de marque vieille de plus de 30 ans. Le nouveau logo (photo) évoque entre autres les piliers importants de Mirabel, soit l’aéronautique et l’agriculture. «Cette cure de rajeunissement est l’occasion idéale de souligner les 50 ans de la Ville, malgré le contexte pandémique nous obligeant à repousser le début des festivités. Mirabel possède une communauté florissante, en pleine expansion et qui fourmille de nouveaux projets. L’objectif de la démarche était donc d’adopter une identité visuelle plus actuelle, une image à laquelle nos citoyens pourront s’identifier davantage. Il va sans dire que nous sommes très fiers du résultat», de commenter, via communiqué, le maire Bouchard.