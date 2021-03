Hygiène et salubrité: nouveau programme de formation en alternance travail/études

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce la création d’un nouveau programme de formation en alternance travail/études pour le programme d’attestation d’études professionnelles (AEP) en hygiène et salubrité qui permettra aux élèves d’être rémunérés et de prendre de l’ancienneté pendant une partie de leurs études.

«Ce programme de formation, mis sur pied en collaboration avec les centres de services scolaires de la région des Laurentides, vise à répondre au manque important de préposés à l’entretien ménager dans l’ensemble des installations desservant la population des Laurentides. Le préposé en hygiène et salubrité tient un rôle déterminant en matière de prévention et de contrôle des infections, particulièrement en période de pandémie. Nos milieux de soins ont un grand besoin de personnes ayant les qualifications nécessaires afin de nous permettre d’offrir des milieux de soins et de service de qualité», explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Cette AEP, d’une durée de trois mois, permet aux élèves d’apprendre la profession en alternant les séquences en classe et en milieu de travail. En plus de favoriser l’apprentissage et de concrétiser les acquis, cette formule a l’avantage de rémunérer les élèves lors des périodes de formation ayant lieu dans les installations du CISSS, en plus de leur permettre d’accumuler de l’ancienneté lors de leur période de formation pratique.

Plusieurs cohortes débuteront au cours des prochaines semaines dans les établissements suivants: Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, Centre de formation professionnelle des Sommets, Centre de formation professionnelle l’Émergence et Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier. Toute personne intéressée est invitée à s’inscrire sur le site Internet www.admissionfp.com.