Horaire estival pour les trains et les autobus

Exo avise sa clientèle de ses réseaux d'autobus et de trains que les horaires de la saison estivale seront en vigueur à compter du 22 juin prochain.

C’est pour donner suite à une demande de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de diminuer le niveau de service selon la demande prévisible pour la prochaine saison estivale qu’exo a développé un nouvel horaire de train qui propose un moins grand nombre de départs pour cinq lignes. Les horaires d’autobus demeureront quant à eux sensiblement similaires à ceux entrés en vigueur le 30 mars dernier.

Il est important de rappeler que la clientèle de ces services est principalement composée de travailleurs se destinant au centre-ville de Montréal et d’étudiants. Une augmentation significative de l’achalandage n’est donc pas prévisible avant l’automne sachant que les seuils actuels se situent à près de 10 % de l’achalandage préconfinement pour le train, 18 % pour les autobus et 10 % pour le transport adapté.

Les détails des nouveaux horaires seront communiqués au plus tard le 12 juin 2020 sur le site web d’exo à [ exo.quebec/fr/planifier-trajet ].

Trains

Les nouveaux horaires concernent les lignes exo1 Vaudreuil-Hudson, exo2 Saint-Jérôme, exo3 Mont-Saint-Hilaire, exo4 Candiac et exo5 Mascouche.

Les horaires de la navette ferroviaire entre Deux-Montagnes et Bois-Franc feront l’objet d’une décision ultérieure par Mobilité Montréal, qui est responsable des mesures d’atténuation en lien avec les travaux du REM.

De plus, certains trains compteront moins de voitures qu’à l’habitude. Ces décisions sont prises en prenant en compte l’achalandage réel observé sur les départs et dans un souci de permettre une certaine distanciation physique. Advenant une augmentation significative du nombre de clients, des voitures supplémentaires seront ajoutées.

Autobus

Le niveau de service par autobus restera sensiblement le même que celui en vigueur depuis le 30 mars 2020. Des ajustements seront apportés dans certains secteurs et sur certains circuits pour mieux s’adapter aux achalandages observés et aux besoins de la clientèle. Pour le moment, nos équipes travaillent à finaliser les horaires.

Transport adapté

À la suite de la reprise partielle des activités économiques dans la région métropolitaine, le service de transport adapté d’exo assure maintenant l’ensemble des déplacements demandés, notamment les déplacements des travailleurs, les déplacements médicaux et les déplacements essentiels à la vie quotidienne. Exo continue de s’assurer de l’état de santé de la personne qui effectue un déplacement, dans le but de protéger la santé et la sécurité des chauffeurs et des autres usagers.

Horaires lors des fêtes nationales

Alors que les horaires d’été entreront en vigueur le 22 juin, il est important de souligner que des horaires spéciaux seront applicables lors des fêtes nationales du 24 juin et du 1er juillet. Ces horaires seront communiqués ultérieurement.

Port du couvre-visage

Exo tient à rappeler que le port du couvre-visage dans les réseaux de transport collectif est fortement recommandé par les autorités publiques. De nombreuses mesures d’hygiène ont été mises en place pour s’assurer que l’environnement de transport soit le plus sécuritaire possible, mais exo s’attend à ce que sa clientèle porte le couvre-visage et pratique les autres mesures d’hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique.

D’ailleurs, exo contribue à l’effort concerté de sensibilisation au port du couvre-visage en faisant la distribution de milliers d’unités dans plusieurs de ses sites. La distribution, qui a débuté le 25 mai par rotation dans les sites les plus achalandés du réseau, se poursuivra jusqu’à la mi-juin.