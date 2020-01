Hôpital régional de Saint-Jérôme: Une nouvelle unité de recherche clinique

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’avoir inauguré le 6 janvier dernier, une nouvelle unité de recherche clinique. Cette nouvelle unité est située au sein même de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et a pour mission d’offrir des services de recherche clinique dans de nombreuses spécialités médicales.

Elle est issue du transfert des activités de recherche de l’entreprise privée Recherche médicale Saint-Jérôme inc., dirigée par le Dr Yves Pesant, médecin-interniste de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme qui oeuvre depuis plus de vingt-cinq ans en recherche clinique au bénéfice de la population des Laurentides.

En cogestion avec la directrice de l’enseignement et de la recherche du CISSS des Laurentides, Dr Pesant poursuivra sa mission à titre de directeur scientifique de l’unité de recherche clinique et sera responsable de son développement, de l’appréciation de la valeur scientifique des projets et de la coordination des professionnels impliqués dans les études. L’ensemble du personnel de Recherche médicale Saint-Jérôme inc. travaille maintenant dans la nouvelle unité de recherche clinique du CISSS des Laurentides. Avec son personnel expérimenté, ses installations et ses hauts standards en matière d’éthique et de bonnes pratiques cliniques, l’unité vise à attirer des études cliniques de qualité au bénéfice de ses usagers.

La fiabilité de ces études repose sur l’application d’une méthode scientifique rigoureuse et de normes très strictes pour assurer la protection des participants. Les études cliniques visent à évaluer l’efficacité et la tolérance d’une méthode diagnostique ou d’un traitement. Des participants sains ou malades peuvent y participer, sous réserve des conditions propres à chaque étude. Ces derniers bénéficient d’un suivi clinique très étroit et peuvent, selon le cas, avoir accès à un traitement avant sa commercialisation. Pour en savoir plus, consultez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca à la section Carrière, recherche et bénévolat / Recherche / Unité de recherche clinique.