Harmonisation du règlement d’arrosage

Les villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse modifient leur réglementation afin de mieux répartir la consommation d’eau potable nécessaire à l’arrosage des pelouses et des aménagements paysagers.

Faisant suite à la recommandation du Modèle de règlement municipal pour l’utilisation de l’eau potable élaboré par le gouvernement du Québec, les villes limiteront l’arrosage automatisé (arroseur programmable enfoui) à 90 minutes et l’arrosage mécanique (arroseur ouvert et fermé manuellement) à 120 minutes, et ce, à raison de deux fois par semaine chacun. Quant à l’arrosage manuel (pistolet), il demeurera permis en tout temps.

En période estivale, l’arrosage augmente considérablement la demande en eau potable. Ces changements permettront de distribuer les périodes de pointe, diminuant ainsi la pression sur les installations de la station de purification de l’eau.

Les citoyens sont invités à prendre connaissance du nouvel horaire d’arrosage respectif auprès de leur Ville et à l’appliquer, du 15 avril au 15 octobre chaque année.

Rappelons qu’un permis est nécessaire pour l’arrosage des pelouses nouvellement tourbées ou ensemencées. Les citoyens peuvent consulter le site Internet de leur Ville pour se conformer à la réglementation en vigueur.