Guylaine Beaudoin joint l’équipe de Florent Gravel

Poursuivant sa campagne en vue de la prochaine élection, le chef de Mouvement Blainville, Florent Gravel, a récemment annoncé que Guylaine Beaudoin serait sa candidate dans Fontainebleau. Celle qu’il décrit comme « une gestionnaire de grande expérience » a occupé différents postes au sein d’entreprises de services et d’organismes parapublics au cours de sa carrière qui s’est échelonnée sur plus de 40 ans.

« Je suis très heureux d’accueillir une personne de cette qualité au sein de notre équipe. En tant que chef de cette formation politique, je veux offrir à la population un choix de candidates et de candidats qui seront axés sur les besoins particuliers de celle-ci tout en faisant de la politique propre », a indiqué M. Gravel, convaincu qu’il présentera, d’ici le déclenchement des élections, une équipe complète, composée d’autant de femmes que d’hommes.

D’ailleurs, les personnes intéressées à devenir candidat(e) sont invitées à acheminer un courriel à info@mouvementblainville.org. Deux quartiers demeurent à combler soit ceux situés à proximité des boulevards Curé-Labelle et de la Seigneurie.

Par le biais des réseaux sociaux

Toutes les façons sont bonnes de recruter de nouveaux candidats. La preuve en est que Guylaine Beaudoin a été dénichée par le biais de la page « Les voisins de Fontainebleau » sur laquelle Florent Gravel avait publié un avis de recherche. Quatre candidats se sont finalement montrés intéressés, dont Mme Beaudoin.

« C’est mon conjoint qui a vu l’avis passé et m’a dit qu’il me verrait bien m’impliquer en politique municipale. Je me sens vraiment en forme. J’ai donc proposé mes services à M. Gravel. », raconte celle qui, propriétaire depuis 2012 d’une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de décors de scènes et de salles pour des événements d’envergure, avait du temps à donner.

« Avec la COVID et le temps que cette situation m’a laissé, je me suis dit qu’il serait bien que j’offre mes services aux citoyens de ma Ville et de mon quartier pour faire avancer quelques dossiers qui les préoccupent », a indiqué Mme Beaudoin.

Au nombre de ses expériences professionnelles, elle a notamment passé cinq ans, de 2003 à 2008, à la direction générale de la Ville de Montréal. Elle connaît donc bien l’appareil municipal et souhaite maintenant mettre son expérience au profit de Blainville qu’elle habite depuis 14 ans, à même le quartier Fontainebleau.

« Fontainebleau est un quartier qui va bien dans son ensemble, dit-elle, mais certains éléments irritants, comme les pannes de courant qui reviennent à répétition, deviennent une source d’inquiétude pour plusieurs, surtout à cette époque où le télétravail est de plus en plus populaire. »

D’autres enjeux municipaux figurent aussi à son agenda. Les discussions qu’elle entamera avec les citoyens de son quartier détermineront si elle les apportera à l’hôtel de ville.

Les personnes intéressées à donner de leur temps au cours de la campagne sont également invitées à communiquer avec le parti Mouvement Blainville.