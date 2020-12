Guignolée: Les pompiers et policiers de Mirabel amassent plus de 30 000 $

Les automobilistes qui ont emprunté la rue Saint-Charles samedi dernier, dans le secteur de Saint-Janvier, ont sans doute remarqué la présence de pompiers et de policiers de la Ville de Mirabel à l’intersection de la rue du Parc. Comme chaque année, ceux-ci ont organisé des barrages routiers dans le cadre de leur guignolée annuelle au profit des plus démunis résidant sur le territoire qu’ils desservent.

Avec la pandémie qui frappe actuellement la région, les organismes communautaires et les familles vulnérables, vivant la précarité, ont besoin plus que jamais de dons et de soutien de la part de gens généreux. Les forces de sécurité de Mirabel veulent ainsi contribuer à rendre la vie plus agréable aux gens en besoin, à l’approche des Fêtes. Plus de 30 000 $ ont été reçus dans le cadre de cette collecte tenue les 27 et 28 novembre derniers.

Le tout se déroulait à quelques intersections de la ville, dont celle des rues Saint-Charles et du Parc. Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, était d’ailleurs présent au deuxième jour. Il était accompagné de la conseillère municipale, Ysabelle Gauthier, et de Stéphane Michaud, du parc régional Bois de Belle-Rivière, également président de Tourisme Mirabel.

«Merci de la générosité des gens et surtout du bénévolat de nos policiers et pompiers», signale le premier magistrat, partageant quelques photos du moment sur les réseaux sociaux.

Des sacs de denrées

Il s’agit d’une tradition tenue par le Fonds d’aide des policiers et policières de Mirabel, entre autres, avec la participation de l’Association des pompiers de Mirabel. L’année dernière, les membres de ces regroupements se sont impliqués pour la distribution de près de 300 paniers de Noël dans différentes maisonnées du territoire. Ils remercient toujours les nombreux bénévoles qui participent, comme chaque année, à la conception et à la distribution de ces denrées.

Cette fois-ci, on tient à souligner l’implication de tous membres dans cette collecte de fonds qui a connu un grand succès. Les autorités remercient surtout les donateurs et citoyens qui ont été très généreux, spécialement en cette période difficile.

Pour plus d’informations concernant l’initiative des paniers de Noël des Services d’urgence de la région de Mirabel, rendez-vous sur la page Facebook «Panier de Noël Mirabel».