Grève du personnel de soutien les 26 et 27 mai: le CSSMI réagit

Le personnel de soutien regroupe des surveillants d’élèves, des éducateurs en services de garde, des secrétaires d’école, des techniciens en éducation spécialisée, des préposés aux élèves handicapés, des opérateurs et bien d’autres personnes offrant des services indispensables aux élèves. Sans leur présence dans les établissements primaires et secondaires, insiste-t-on au CSSMI, il est impossible d’ouvrir les services de garde et d’offrir un environnement sécuritaire pour les élèves, et ce, dans un contexte de mesures sanitaires à respecter.

Au CSSMI, on ajoute qu’il s’agit d’une négociation nationale, entre le gouvernement du Québec et les syndicats du milieu scolaire. Les centres de services scolaires n’ont pas le pouvoir d’intervenir en ce sens et ne siègent pas à la Table de négociations.

Précisons qu’une entente de principes a été signée entre le gouvernement et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) qui représente tout le personnel enseignant du CSSMI. Rappelons que, selon le Code du travail, un syndicat doit transmettre un avis de grève à l’employeur, au minimum 7 jours ouvrables avant la date de grève prévue pour que celle-ci soit légale.

« Nous sommes conscients des défis logistiques que cela peut représenter pour les familles. Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de votre habituelle collaboration », conclut-on au CSSMI.