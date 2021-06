Grève dans 17 CPE des Laurentides demain

Une grève, d’une durée de quatre heures, aura lieu ce vendredi 4 juin 2021 de l’ouverture jusqu’à 11 h des CPE membres de l’association des Laurentides. Des lignes de piquetage seront donc dressées devant les dix-sept centres de la petite enfance visés par l’accréditation syndicale.

Après plusieurs rencontres infructueuses de négociation avec l’association patronale, le Syndicat des travailleuses en CPE région Laurentides (CSN) a décidé de convoquer ses membres, le 20 mai 2021, à une assemblée générale spéciale sur la plateforme virtuelle Zoom portant sur une proposition d’une banque de trois jours de grève à utiliser au moment jugé opportun. Les membres ont donc voté à très forte majorité, le 1er juin dernier, par vote électronique, en faveur de la proposition soumise lors de l’assemblée générale.

À la fin de la journée de négociation du 2 juin 2021, la partie syndicale a avisé l’employeur qu’elle allait exercer son mandat de grève en regard de plusieurs demandes de reculs de la part de l’employeur. Les principaux enjeux ayant mené à ce moyen de mobilisation ultime sont : préserver l’accès aux vacances, garder les banques de temps, respecter l’équipe de travail et valoriser la profession.

Le Syndicat des travailleuses en CPE région Laurentides (CSN) représente près de 1000 travailleuses dans les Laurentides. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) regroupant plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés et sur une base régionale et au Conseil central des Laurentides – CSN.