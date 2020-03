Grands travaux de la rue Turgeon: La deuxième phase débute le 16 mars

La Ville de Sainte-Thérèse annonce la reprise des grands travaux de la rue Turgeon le 16 mars prochain. La deuxième phase de ce projet majeur prendra place entre le chemin de fer du Canadien Pacifique et la rue Joseph-Hamelin.

Les travaux qui seront réalisés jusqu’en octobre 2020 sont les suivants: le remplacement des conduites d’eau potable et d’égout vétustes; l’enfouissement des réseaux de distribution électrique (Hydro-Québec) et de télécommunication (Bell, Vidéotron, etc.); le forage sous la voie ferrée; la réfection du pavage, de la piste cyclable et des trottoirs; la plantation de végétaux.

La première étape des travaux, qui se déroulera de la mi-mars à la mi-mai, entraînera la fermeture de l’intersection de la rue Turgeon et du boulevard Desjardins. Il est important de noter que l’accès à tous les commerces, qu’ils soient dans la zone du chantier ou sur les rues environnantes, sera maintenu en tout temps. Une signalisation indiquera clairement aux voitures et aux piétons les détours à emprunter pour contourner les travaux. Les automobilistes seront donc invités à planifier leurs déplacements selon leur provenance et leur destination.

Renseignements

Tous les renseignements pertinents tels que les chemins de détour des différentes étapes, des images des travaux, des nouvelles des commerces, et plus encore sont disponibles sur ces diverses plateformes faciles à utiliser: le site Web [rueturgeon.ca], la page Facebook Grands travaux rue Turgeon Ville de Sainte-Thérèse, l’infolettre dédiée aux travaux. Un guichet unique permet également d’adresser directement toute demande liée aux travaux, par téléphone au 450 434-1440, poste 2800 ou par courriel à (rueturgeon@sainte-therese.ca).

«Le conseil municipal rappelle qu’un projet d’une telle envergure est une première à Sainte-Thérèse. Il permettra de moderniser notre Village, ce secteur unique dans la région que l’on sent déjà en effervescence, et de renforcer la fierté collective des Thérésiennes et des Thérésiens!», mentionne la mairesse de la Ville de Sainte- Thérèse, Sylvie Surprenant.

«La seconde phase que nous entamerons sous peu sera cruciale dans la réalisation de ce projet. Pour aider au bon déroulement des travaux, nous invitons les citoyens et visiteurs à faire preuve de courtoisie et de patience envers les travailleurs et les autres usagers de la route. Nous remercions à l’avance le public de sa collaboration durant cette période de dérangements», ajoute-t-elle.

Rappelons que la première phase des travaux, s’étant déroulée entre la rue Dubois et le chemin de fer du Canadien Pacifique, s’est achevée au mois de novembre 2019. Les phases 3 et 4 du projet auront lieu en 2021 et 2022, et seront constituées d’interventions ponctuelles.