Grands travaux à Sainte-Thérèse: une partie de la phase trois reportée en 2022

La Ville de Sainte-Thérèse annonce qu’une partie des travaux de la phase 3 du projet des grands travaux de la rue Turgeon, initialement prévue en 2021, sera remise à 2022.

La première partie des travaux de la phase 3 comprend la mise en place des fils électriques dans les nouveaux conduits souterrains. Cette intervention est réalisée par les entreprises d’utilités publiques elles-mêmes, soit Hydro-Québec, Bell et Vidéotron. Les premiers travaux devant être effectués par Hydro-Québec ont été retardés, mais ils sont toutefois encore prévus cette année. Ils devraient commencer sous peu, tout comme ceux de Bell.

La seconde partie consiste en l’aménagement d’une place publique au parc Foisy. En raison de la conjoncture économique attribuable à la pandémie, la seule soumission conforme reçue pour la réalisation des travaux dépassait largement le budget projeté par la Ville, elle a donc été rejetée. Ces derniers sont donc reportés au printemps prochain.

Toutefois, après un nouveau processus d’appel d’offres public, le 5 juillet dernier, un contrat au montant de 119 998 $ taxes incluses a été octroyé à Techsport inc. pour la fourniture de composantes de modules de jeux pour enfants, et un autre au montant de 34 994 $ taxes incluses a été octroyé à Tessier Récréo-Parc inc. pour la fourniture de composantes de modules d’entraînement extérieur. L’an prochain, un nouvel appel d’offres sera lancé pour les travaux d’aménagement de la place publique, qui recevra les modules de jeux et d’entraînement achetés cette année.

Ces modules seront conçus sous le thème du transport, afin de rappeler la proximité de la gare et de l’aire TOD (Transit Oriented Development). Ils seront aménagés sur une surface en tapis de type caoutchouc pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite et certains des jeux seront adaptés.

« Encore une fois dans ce grand projet, nous devons composer avec des situations hors de notre contrôle et nous y adapter. La pandémie nous force à reporter une partie des travaux, mais notre patience sera récompensée. Les citoyennes et les citoyens de tout âge bénéficieront d’un nouvel espace convivial et sécuritaire, où ils prendront plaisir à s’arrêter! », mentionne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Pour tous les détails concernant les grands travaux de la rue Turgeon, consultez le www.rueturgeon.ca.