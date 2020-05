Grand rassemblement de têtes rasées le 31 mai

Leucan tiendra un grand rassemblement virtuel en direct, ce dimanche 31 mai, dès 17 h, sur la page Facebook du Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim.

Animé par Jay Du Temple, qui a participé au Défi en janvier dernier, l’événement sera l’occasion pour Leucan d’honorer les participants qui posent le geste de solidarité ayant le lien le plus fort avec la cause qu’elle soutient.

Une programmation riche en invités et en émotions

Également participante du Défi têtes rasées en 2020 et marraine de Leucan, Marie-Mai sera présente lors du rassemblement et offrira une prestation musicale acoustique aux spectateurs, tout comme Adamo qui, en plus de présenter en exclusivité sa nouvelle chanson Libre, se rasera les cheveux en direct pour soutenir les enfants atteints de cancer.

Dominic Paquet, porte-parole du Défi depuis huit ans et six fois participant, sera également de la partie pour divertir les spectateurs, en plus d’Arnaud Soly qui a participé au Défi la semaine dernière et d’André Robitaille, participant en 2017 et en 2020.

Enfin, Ève Salvail, mannequin, DJ et actrice ainsi qu’Éric Lucas, ancien champion mondial de boxe, se raseront pour la cause le 31 mai, dès 17 h.

Prestations musicales, rasages en direct, présence du fondateur du Défi têtes rasées, témoignages de familles ayant vécu l’épreuve du cancer chez leur enfant, le grand rassemblement virtuel de Leucan est un événement à ne pas manquer.

Inscriptions

Il est toujours possible de s’inscrire au Défi têtes rasées Leucan en se rendant au [www.tetesrasees.com/fr/]. Rappelons qu’en plus d’être une activité de financement majeure, le Défi se veut aussi un geste de solidarité envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.