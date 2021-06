Grâce aux IGA Daigle, le PEP fait des heureux

La famille Daigle, des supermarchés IGA Daigle, est un partenaire de choix du Panier d’épicerie populaire (PEP), remis aux familles dans le besoin dans le temps des Fêtes. Le 21 avril, Sandrine Gaudelet du Centre Regain de Vie et Danielle Bilodeau du Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville, que l’on aperçoit sur cette photo, ont procédé à un tirage afin de remettre deux bons d’achats supplémentaires de 250 $ parmi les 299 familles et personnes seules qui ont bénéficié de sa générosité en décembre dernier. Félicitations aux gagnants, des habitués du Centre regain de vie et du Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville.