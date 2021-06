Gilles Blanchette et son équipe sollicitent un nouveau mandat

(C. A.) - Le maire actuel de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette, a annoncé, la semaine denrière, qu’il sollicitait un nouveau mandat en vue des élections du 7 novembre prochain. Tous les conseillers de l’Équipe Blanchette /Projet Fillionois, soit les conseillers Denis Bourgeois, Odette Filion, Denis Poirier, Gilbert Guérette, Ginette Gagné-Stoklosa et Benoist Latour souhaitent aussi être de retour.

Équipe Blanchette /Projet Filionois vise donc l’obtention d’un second mandat, tout en s’inscrivant dans la continuité d’une administration dont les membres comptent de 4 à 28 ans d’expérience au sein du conseil municipal.

Le maire Gilles Blanchette est fier des réalisations de son administration au cours du dernier mandat. Il a notamment parlé de l’inauguration de la nouvelle caserne incendie et de la bibliothèque municipale de même que du réaménagement de la Berge Perron.

La reconstruction de la rue Carmelle, du Chemin du Souvenir et de plusieurs rues secondaires tout comme l’entente conclue avec Éco Nature pour le circuit récréotouristique sur la rivière des Mille-Îles sont également au nombre de ses réalisations.

Santé financière

M. Blanchette affirme par ailleurs laisser au terme du présent mandat une ville en excellente santé financière avec un fonds de roulement record de 3,4 M$ et une réserve de 1,5M$ pour la réfection des rues secondaires. Il inscrit aussi à son bilan, un niveau raisonnable de taxation, dont un gel en 2021 ainsi que la construction de plus de 200 nouveaux logements et d’une résidence pour personnes âgées autonomes. Il a poursuivi en outre une collaboration étroite avec les organismes et associations du milieu et avec les institutions scolaires.

Environnement et infrastructures municipales

Au cours d’un prochain mandat, Équipe Blanchette/Projet Filionois souhaite poursuivre le travail en misant d’abord la continuité du plan environnement Vert L’avenir : programme d’adaptation aux changements climatiques avec la MRC; plantation d’arbres et de remplacement des frênes morts; nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques; aménagement d’un espace vert attenant à la bibliothèque et d’un nouveau parc municipal sur Adolphe-Chapleau; aménagement du parc du ravin, réaménagement du parc Robert-Désy sur le bord de la rivière; stationnement vert et plusieurs autres mesures environnementales.

La protection du patrimoine sera aussi au centre des préoccupations, avec la restauration de la maison bicentenaire Ouimet-Cox (construction vers 1805), plus vieille habitation de Bois-des-Filion et une des plus âgées de la couronne Nord, qui fera l’objet d’une entente avec la MRC de Thérèse-de-Blainville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le processus de modernisation des rues et infrastructures se poursuivra avec la réfection des rues secondaires, la construction d’égouts pluviaux dans certains secteurs, la mise à niveau des stations de pompage, la gestion de la circulation et surtout les travaux permettant une insertion harmonieuse du parachèvement de l’autoroute 19 à Bois-des-Filion

« Nous connaissons notre territoire, nous aimons notre ville et nous désirons les meilleurs services municipaux pour les Filionois et Filionoises, toujours dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Cela a toujours été le fondement de nos actions et cela le restera, avec la confiance de la population », a conclu Gilles Blanchette.