Gel du compte de taxes à Blainville: Gravel persiste et signe

Malgré que son adversaire à la mairie de Blainville, Liza Poulin, ait qualifié son engagement de ne pas augmenter les taxes des Blainvillois lors d’un premier mandat, « d’irresponsable », Florent Gravel a bien l’intention d’aller de l’avant avec cet engagement s’il est élu le 7 novembre.

Le 22 septembre, dans ces pages, Liza Poulin disait s’inquiéter de la perte potentielle de millions de dollars en revenus de taxation advenant l’élection de Florent Gravel à la mairie de Blainville, lui qui venait de promettre un gel de taxes aux citoyens pour quatre ans.

Devant la réaction de Mme Poulin, le chef de Mouvement Blainville a communiqué avec le journal pour maintenir cet engagement.

« Mme Poulin parle de 24 M$ de pertes en taxation si nous gelons le compte de taxes des Blainvillois pendant quatre ans alors que c’est plutôt une perte de 6,4 M$. Puisqu’elle ne gèlera pas le compte de taxes de son côté, elle nous annonce donc de ce fait qu’elle augmentera le fardeau fiscal des contribuables de plusieurs millions si elle est élue ? », a-t-il lancé avant d’ajouter être « un homme d’affaires aguerri » qui a bien pris le temps d’étudier les états financiers de la Ville avant de prendre une telle décision.

« La Ville de Blainville est en pleine croissance, affirme Florent Gravel. Les entrées de taxes des nouvelles constructions ainsi que l’augmentation de revenus de la taxe de bienvenue nous permettront de pouvoir offrir aux citoyens non seulement un répit dans l’augmentation du compte de taxes blainvillois, mais surtout nous permettront d’augmenter les services à la population. »

Intérêts sur paiement des taxes

Florent Gravel réitère qu’il lui apparaît inconcevable que la Ville de Blainville perçoive des intérêts sur les comptes de taxes payés en plusieurs versements. Certaines villes, dont Lévis, le font depuis plusieurs années déjà, insiste-t-il.

« De charger 9% d’intérêts à des citoyens qui sont dans le besoin, c’est quasiment du ‘Shylock’ ! Les gens sont dans le besoin et ont besoin d’un ‘break’ et tu leur charges 9% d’intérêts ? Ce n’est pas du vol, mais je pense que c’est abuser de ces citoyens, surtout en temps de pandémie ».

Florent Gravel dit espérer que les citoyens confieront à son équipe le futur des finances publiques de Blainville. Il ajoute en outre ne pas comprendre la stratégie de Mme Poulin « de le descendre sur la place publique ».

« Mme Poulin n’a fait aucun commentaire sur l’augmentation de salaire de 20% que son équipe et elle se sont votée en mars 2019 ou sur la taxe de 20 $ pour l’extinction des maringouins que cette équipe a transformé en taxes de piscine que nous abolirons »

D’autres engagements du Mouvement Blainville sont à venir. Pour en savoir plus ou s’impliquer : info@mouvementblainville.org.