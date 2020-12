Gel de taxes et de la tarification à Rosemère

Le maire de Rosemère, Eric Westram, et le conseil municipal ont le plaisir d’annoncer un gel de taxes pour l’année 2021 afin d’offrir aux citoyens et aux commerçants un moment de répit en cette période difficile. De plus, un gel de la tarification pour l’eau et les matières résiduelles est prévu. Les prévisions budgétaires ont été adoptées lors de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier.

«2020 a été marquante et difficile pour la majorité d’entre nous. La pandémie nous a forcés à revoir nos priorités afin de mieux soutenir et continuer à servir les Rosemèrois dans un contexte exceptionnel. D’où l’importance de ne pas augmenter les taxes foncières et de miser davantage sur le développement de notre vie communautaire. C’est pourquoi nous avons élaboré un budget équilibré où la préservation de l’environnement et le bien-être des Rosemèrois y trouvent leur place. Sous le thème «Avec vous, pour Rosemère», le budget 2021 a été pensé afin que nous investissions de façon rationnelle et réfléchie dans votre qualité de vie», a déclaré le maire.

Les faits saillants

-Budget d’opération de 33 017 900 $ (hausse de 1,8 % pour les dépenses courantes et 0,7 % pour des dépenses non récurrentes comme les élections);

-Gel du fardeau fiscal de la taxe foncière et spéciale;

-Gel de la tarification de l’eau et des matières résiduelles;

-Nouveau dépôt de rôle d’évaluation foncière 2021-2022-2023 (étalement des valeurs imposables sur trois ans);

-Appropriation de surplus provenant de l’aide gouvernementale (1,4 M$) reçue pour la COVID-19 (afin de pallier les effets de la pandémie et de contenir le fardeau fiscal des contribuables notamment pour le secteur commercial durement affecté par la pandémie).

Les projets à prioriser

Le budget 2021 prévoit des investissements dans quelques projets d’envergure, notamment dans le maintien des services de qualité aux citoyens, dans la mise en oeuvre d’un tout premier Fonds Vert et dans le Programme d’action contre l’Agrile du Frêne qui se poursuit depuis quelques années. Également, la Ville investira dans la protection des milieux naturels à fort potentiel écologique.

Les 36 premiers mois de ce premier mandat de l’administration Westram ont été marqués par des initiatives fortes pour préserver l’environnement. Pensons à la revitalisation du marais Miller, au tout premier forum sur l’environnement, à l’adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité ou encore à la protection à perpétuité de la forêt des Frères du Sacré-Coeur et au projet d’acquisition du terrain à haute valeur écologique, connu sous l’appellation de la forêt du Grand-Côteau, qui représente 13 hectares d’espace vert.

De plus, la Ville finalisera la révision des règlements d’urbanisme. À cet égard, rappelons que depuis 2018, la Ville a entrepris une grande réflexion stratégique sur le Rosemère de demain, pavant la voie à la vision urbanistique ayant été définie avec et pour les citoyens. Ce grand chantier est le fruit d’une douzaine d’activités de consultations publiques qui ont permis, à ce jour, de recueillir quelque 1700 participations.

Une situation enviable pour les Rosemèrois

Par ailleurs, Rosemère conserve sa position enviable sur le plan régional. En 2019, les propriétaires d’une maison moyenne à Rosemère ont payé 9 % en moins de taxes foncières, tout en bénéficiant d’une valeur plus élevée de 30 % de leur propriété. De plus, la ville de Rosemère est 2,2 fois moins endettée que les autres villes de la région. «Notre objectif est de s’assurer que les Rosemèrois continuent à payer moins de taxes dans une ville moins endettée et qu’ils obtiennent plus de valeur pour leur résidence qu’ailleurs», a soutenu le maire.

«En terminant, j’aimerais réitérer l’importance de continuer d’encourager l’achat local. À la lecture du budget, vous constaterez que nos commerçants jouent un rôle primordial dans l’économie de notre Ville. En cette période des fêtes, achetez local» a mentionné M. Westram.

Afin de connaître tous les détails entourant le budget 2021: [https://vimeo.com/490008620].