Gel antiseptique: le CISSS des Laurentides vise l’autonomie

Au moment où la question de l’approvisionnement en équipements médicaux devient problématique, il faut se réjouir quand on en arrive à être autonome à cet égard.

C’est le cas chez nous alors que les autorités du CISSS des Laurentides ont mis en place un système de production «maison» de gel antiseptique qui apportera d’ici peu des résultats.

Pour les professionnels et le public

«Grâce à l’initiative de son département clinique de pharmacie, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides produira bientôt sa propre solution antiseptique topique, plus connue sous le nom de gel antiseptique, et ce, afin de soutenir le besoin d’approvisionnement de ses hôpitaux, centres d’hébergement, CLSC et autres installations», annonçait-on, par voie de communiqué vendredi dernier.

Ladite solution, on le sait, est utilisée chaque jour en grande quantité pour le lavage des mains du personnel de la santé et des services sociaux, mais également aux entrées des installations du CISSS pour la population qui nécessite des services.

«Le gel hydroalcoolisé est un produit de protection essentiel à la prévention des infections, de façon encore plus importante en période de pandémie», précisent les gens du CISSS des Laurentides.

Règles strictes d’hygiène

Il faut savoir que la production peut s’enclencher rapidement du fait qu’elle nécessite plusieurs produits dont le CISSS des Laurentides dispose actuellement. «Le département clinique de pharmacie souhaite ainsi aider à couvrir une partie des besoins actuels et essentiels au fonctionnement des services offerts», précise-t-on.

L’initiative vient répondre à un grand besoin, comme le souligne Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, qui assure que les meilleurs standards de qualité possibles seront respectés. «Cette production sera faite selon des règles strictes d’hygiène par nos professionnels, directement dans nos départements de pharmacie. En plus du personnel de soin, toutes nos équipes mettent l’épaule à la roue pour faire face à la pandémie actuelle et j’en suis très fière», souligne-t-elle.