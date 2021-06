Gala Stellar: une première place pour le PREL

Le 2 juin dernier, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) se rendaient au Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) en tant que finaliste dans la catégorie OBNL ou entreprise d’économie sociale de l’année. C’est avec fierté que le PREL fut nommé Lauréat dans sa catégorie.

Une reconnaissance tant attendue depuis de nombres années

Impliquée, engagée, dévouée, l’équipe du PREL redouble d’efforts depuis de nombreuses années afin de faire la différence dans le parcours des jeunes de la région des Laurentides. Ces professionnels s’affairent quotidiennement à sensibiliser, mobiliser et engager les jeunes, leurs familles et les acteurs de la région autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Ce fut une année très mouvementée, remplie de défis et d’adaptation pour tout le monde et nous sommes fiers du chemin parcouru par l’ensemble de la collectivité et de la corporation durant les 17 dernières années. « Wow ! Quelle belle reconnaissance ! Ce trophée a été remporté grâce à l’implication de chacune des ressources de notre équipe, d’un conseil d’administration et de membres mobilisés et engagés pour la réussite des jeunes. Une année bien différente, mais ô combien remplie de défis et de projets innovants. », a énoncé Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Le PREL veut remercier aussi la généreuse implication de son Conseil d’administration, présidé par M. Sébastien Tardif. Leur apport est plus que nécessaire dans chacun de nos projets. « Franchement bravo ! C’est une belle marque de reconnaissance que le PREL reçoit aujourd’hui de la part du milieu des affaires. Ça prouve qu’une organisation comme le PREL est un incontournable pour notre région, que notre action est appréciée et que l’on reconnait qu’ensemble il est possible de faire une différence sur le terrain. » a affirmé M. Sébastien Tardif, président du PREL.

Faire équipe pour la réussite des enfants et des jeunes adultes de la région des Laurentides pour leur persévérance scolaire et leur réussite éducative est un défi quotidien pour l’ensemble du Québec et très certainement pour notre région. Bien que ce prix soit savoureux soulignant des années d’efforts, il est essentiel de poursuivre, avec autant d’intensité, de rigueur et de professionnalisme, les actions mises de l’avant pour notre avenir.

À propos des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides

Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Le PREL couvre l’ensemble du territoire des Laurentides, soit 76 municipalités, 8 MRC, 5 Commissions scolaires francophones et anglophones, 2 Cégeps, 2 Universités, une population d’un peu plus de 592 0001 personnes, dont 165 340 jeunes et adultes, âgés entre 0 et 24 ans. Pour plus d’informations, visitez le www.prel.qc.ca.