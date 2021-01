Forum national de l’action climatique: les Laurentiens encouragés à participer

Le Québec n’est plus à l’heure de la sensibilisation, mais bien à celle de l’action, en matière de climat. Les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) du Québec le démontreront à l’occasion du premier Forum national de l’action climatique. Cet événement virtuel, qui se tiendra du 25 au 29 janvier, réunira plus de 500 décideurs et professionnels socio-économiques, municipaux, régionaux et gouvernementaux déjà engagés ou souhaitant se lancer dans de nouvelles initiatives.

Organisé par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), le forum fera la promotion de projets concrets mis en place dans toutes les régions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), accroître la résilience des communautés et faire émerger une économie verte. Dans la foulée du dévoilement récent du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) du gouvernement provincial, les intervenants au forum proposeront ainsi des solutions de nature financière, légale et réglementaire pour atteindre les objectifs climatiques du Québec.

«L’urgence climatique devant laquelle nous nous trouvons impose de poser des actions et de partager nos idées et expertises. Nous encourageons donc les acteurs et les décideurs de la région à participer à ce grand rassemblement virtuel qui est une belle occasion de s’inspirer», soutient la directrice générale du CRE Laurentides, Anne Léger.

Les régions déjà en action

En collaboration avec leurs partenaires respectifs, les Conseils régionaux de l’environnement ont mis en oeuvre différents projets depuis 2017, dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie. Plusieurs de ces projets, qui concernent des secteurs variés comme la mobilité durable, l’électrification des transports, les technologies propres, l’aménagement du territoire et l’adaptation aux changements climatiques, seront présentés lors du forum pour inspirer un passage à l’action partout au Québec.

Le CRE Laurentides a quant à lui mis sur pied le projet de Mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides (MIPL), avec ses partenaires de la Table régionale énergie et changements climatiques, et du comité de mobilité. Dans cette foulée, il a réalisé une importante enquête afin de brosser un portrait de la mobilité dans les Laurentides. Les faits saillants de l’enquête, le portrait du transport actif et celui du transport collectif sont maintenant accessibles à tous.

Plan pour une économie verte 2030

Le forum proposera aux participants des Laurentides une panoplie d’outils pour passer à l’action, des idées innovantes, des bonnes pratiques et des solutions aux écueils rencontrés. Des promoteurs de projets, des experts de haut niveau et des élus municipaux partageront leur expérience et leur expertise au moyen de présentations et de tables rondes. On y explorera notamment les leviers et les outils financiers disponibles pour atteindre les objectifs du PEV 2030.

Parmi les thèmes qui seront abordés: les possibilités de financement de l’électrification des transports et de la mobilité durable dans les municipalités et les régions; les solutions accessibles aux municipalités pour contribuer à la résilience des communautés et réduire la destruction des milieux naturels; et les outils financiers visant la densification des centres-villes et des villages.

Un aperçu de la programmation

L’événement virtuel se déroulera du 25 au 29 janvier. En tout, la programmation prévoit cinq rendez-vous de deux heures et demie (débutant à 9 h), la présence d’un ou d’une ministre et d’élus régionaux et municipaux chaque jour, des présentations éclairantes, des tables rondes et des échanges et le salon des experts.

– Le lundi 25 janvier — Le Plan pour une économie verte 2030 et sa mise en oeuvre (PEV 2030): Explorer les pistes d’actions

– Le mardi 26 janvier — Le virage de l’électrification et des technologies propres: S’inspirer d’initiatives concrètes et passer à l’action

– Le mercredi 27 janvier — Encourager la mobilité durable: des initiatives régionales inspirantes et des leviers financiers

– Le jeudi 28 janvier — Les milieux naturels et les infrastructures vertes: des alliés pour l’action climatique et l’adaptation aux impacts des changements climatiques

– Le vendredi 29 janvier — L’aménagement durable du territoire: Stratégies, opportunités et exemples inspirants

Pour consulter la programmation et s’inscrire: [https://rncreq.org/forum-de-laction-climatique/].