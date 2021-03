Fonds régions et ruralité: l’appel de projets 2021-2022 est lancé

L’appel de projets dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) est lancé. Pour l’année 2021-2022, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation rendra disponible une somme de 3,9 millions de dollars pour soutenir des initiatives dans la région. De cette somme, 650 000 $ seront dédiés au présent appel de projets.

«Dans un avenir rapproché, de nouvelles initiatives seront soutenues par le comité régional de sélection de projets. Ainsi, elles répondront aux priorités de notre région et des retombées significatives seront engendrées pour les communautés d’ici. J’invite les promoteurs à soumettre leurs idées afin que celles-ci contribuent à améliorer la qualité de vie des Laurentiens», mentionne la ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault.

Un rayonnement régional

Rappelons que dans le cadre de ce volet du FRR, les projets doivent avoir un rayonnement régional et engendrer des retombées sur plus d’une MRC de la région. De plus, ils doivent s’inscrire dans l’une des priorités suivantes: assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable; valoriser les éléments distinctifs de la région afin d’en rehausser le pouvoir d’attractivité et la fierté de ses citoyens; rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables, en matière de santé, services sociaux, éducation et des milieux de vie de qualité; dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d’une forte concertation régionale; et optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

«Depuis plusieurs années, le FRR permet l’émergence de projets porteurs dans la région des Laurentides. Le succès du fonds dédié au développement régional est rendu possible grâce au dynamisme des organismes de la région qui ont à coeur le bien–être des Laurentiens. Encore cette année, nous encourageons les partenaires régionaux à être innovants et à faire des Laurentides une région où il fait bon vivre», précise le président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL), préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche.

Les projets doivent être reçus au bureau de la direction régionale du MAMH au plus tard le vendredi 30 avril à 16 h 30. Pour plus de renseignements, visitez la page web relative au FRR.