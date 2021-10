Florent Gravel doute des capacités à gérer du Vrai Blainville

Florent Gravel, chef du parti Mouvement Blainville, affirme avoir été informé par le bureau du Directeur général des élections (DGE) du Québec qu’après enquête, un dossier a été ouvert concernant des infractions à la loi électorale qu’aurait commises le Vrai Blainville entre 2017 et 2019. Le journal a pu mettre la main sur les courriels échangés entre M. Gravel et l’avocate attitrée au dossier au DGEQ.

« Nous avons appris qu’un enquêteur a été attitré à ce dossier et que celui-ci s’apprête à déposer des recommandations suite à son enquête qui mènera sûrement, selon nous, à des infractions punissables par la loi ».

On ne parle ici que « d’irrégularités dans les rapports financiers », et « de factures non payées dans les délais requis », mais pour Florent Gravel, cela démontre l’incapacité à gérer de ses adversaires.

« Malgré plusieurs infractions qui se répètent d’année en année, le parti de Mme Poulin continu encore à se comporter en faisant fi des lois électorales. Comment un parti qui ne se conforme pas, malgré plusieurs avertissements, et qui ne respecte pas une règlementation de base peut-il prétendre avoir la capacité de bien diriger notre ville ? », se questionne Florent Gravel.

Une équipe majoritairement féminine

Le chef de Mouvement Blainville indique par ailleurs être fier de présenter, et ce, « pour la première fois dans l’histoire de Blainville », une équipe composée majoritairement de femmes.

Dans un dépliant qu’il a récemment acheminé par la poste aux Balinvillois, il se dit « fier » de présenter cette équipe à la population en plus d’y exposer les engagements de son parti, advenant son élection le 7 novembre.

« Prenez le temps de bien les lire car ces engagements sont le fruit de nos discussions dans notre porte à porte avec vous. Soyez assuré que nous mettrons nos expertises à votre service. Nous ferons de ce mandat une priorité en ce qui concerne notre offre de service personnalisée », de dire Florent Gravel, convaincu « qu’après 16 ans, il est temps d’effectuer un changement de garde à l’hôtel de ville ».

