Florent Gravel demande la démission du maire Perreault

«Si la carrière politique de Marie-Claude Collin n’est pas finie, elle doit être proche ! Quant au maire Richard Perreault, il devrait démissionner de son poste de maire ou, du moins, annoncer qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections !»

Ces propos du chef du Mouvement Blainville, Florent Gravel, surviennent à la suite de la publication, la semaine dernière, dans le Journal de Montréal, de nouvelles allégations à l’égard de la conseillère municipale de Blainville, Marie-Claude Collin.

Selon ce qu’a appris le quotidien, Mme Collin se serait prononcée à 217 reprises sur des résolutions concernant la firme de génie-conseil Roche, employeur de son conjoint, dans l’exercice de ses fonctions d’élue municipale. Les faits remonteraient aux années 2006 à 2010 alors que le maire actuel de Blainville, Richard Perreault, était conseiller au sein de l’équipe du maire François Cantin.

«Je le répète, d’ajouter M. Gravel, Richard Perreault n’a pas le leadership nécessaire pour assurer la fonction de maire. Il démontre, avec ce qui arrive, son incapacité à gérer une crise. Il aurait dû exclure de son parti Marie-Claude Collin et lui dire de siéger dorénavant comme indépendante. Non seulement, il ne l’a pas fait, mais il a fallu que Mme Collin se retire d’elle-même des comités.»

Le chef de Mouvement Blainville poursuit en se demandant une fois de plus «s’il est dans l’ADN de ce parti-là de protéger les proches»

«Pourquoi je démissionnerais ?»

Mis au fait de la demande de Florent Gravel, le maire Richard Perrault n’a pas tardé à réagir.

«Pourquoi je démissionnerais ? Est-ce que quelqu’un a été déclaré coupable de quelque chose? Est-ce que les journaux sont devenus un tribunal?», a répondu le premier magistrat de Blainville, certain que Mme Collin «a fait ce qu’elle devait faire, soit de se retirer le temps de l’enquête de la Commission municipale du Québec».

«Si M. Gravel connaissait les règles municipales, poursuit Richard Perreault, il saurait qu’une ville ne peut pas sanctionner un élu. On ne peut pas non plus condamner quelqu’un sur la foi d’un article de journal. On va attendre la décision de la Commission avant de tirer des conclusions trop hâtives.»

Advenant le cas où Mme Collin était blanchie par la Commission municipale, est-ce que Florent Gravel va s’excuser et se retirer de la politique, se questionne M. Perreault. «Ça fait trois élections que Florent Gravel perd à la mairie et à toutes les fois, il a tenté de créer des scandales et il s’est retrouvé le bec à l’eau. Les Blainvillois veulent de bons services et ils en ont avec mon administration. Blainville n’est-elle pas la première ville au Québec où il fait bon vivre?»

Rappelons que Marie-Claude Collin devrait plus de 140 000 dollars à Les habitations NB, filiale du Groupe Mathieu, propriétaire de la bâtisse dans laquelle elle exploite la garderie Aqua Némo, pour des paiements de loyers et de taxes impayés entre 2018 et 2020. Elle aurait en outre voté sur des résolutions sur l’approbation de plans pour la construction d’habitations, en faveur du groupe Mathieu.