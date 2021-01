Fin de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021 est maintenant terminée. Dans la région, ce sont plus de 35 600 personnes vulnérables à l’influenza ou à risque de développer des complications qui ont été immunisées.

Dans le secteur de Thérèse-De Blainville, 7 577 personnes ont été vaccinées dans le cadre des cliniques organisées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. À ce nombre s’ajoutent les gens qui ont reçu le vaccin dans les cliniques de groupe de médecine familiale, en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en résidence de personnes âgées, dans les pharmacies communautaires ainsi que lors de certains soins dispensés au CISSS.

«La campagne a été un succès puisque nous avons offert un rendez-vous à toutes les personnes qui se sont inscrites. Chapeau à toute l’équipe de la vaccination et merci à la population pour cette complicité qui était nécessaire au succès de la campagne», mentionne le Dr Eric Goyer, directeur régional de santé publique.

Puisque l’administration du vaccin aux personnes ciblées par le programme de vaccination contre la grippe saisonnière n’est plus recommandée par le ministère et que le virus de l’influenza ne s’est pas propagé cette année, la prise de rendez-vous téléphonique et en ligne est terminée.

Ainsi, les personnes issues des groupes à risque de développer des complications liées à la grippe saisonnière qui n’ont pas été vaccinées, et qui souhaiteraient l’être, doivent s’adresser directement à leur CLSC.

Rappelons que la logistique de la campagne 2020-2021 fut particulière étant donné les précautions et les mesures de protection supplémentaires qui ont dû être mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.

La prochaine campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera à l’automne 2021.