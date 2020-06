Fête nationale du Québec: les Thérésiens au rendez-vous

Malgré le contexte particulier entourant la COVID-19, la Fête nationale du Québec s’est déployée dans les rues de la ville de Sainte-Thérèse et de très nombreux citoyens étaient au rendez-vous.

C’est sur trois parcours qu’autant de groupes d’artistes et d’amuseurs ambulants ont sillonné la ville, arborant fièrement les drapeaux du Québec pour souligner cette journée du 24 juin.

«Plusieurs d’entre vous nous ont partagé des messages de remerciements et d’appréciation pour l’organisation de cette Fête nationale différente, mais non la moins exceptionnelle. Nous vous remercions à notre tour de vous être joints à nous, avec votre enthousiasme communicatif. Votre bonne humeur était palpable! Nous sentions toute la solidarité émanant de vos sourires, de vos maisons colorées et des drapeaux bien hauts levés», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La Ville tient également à remercier tous ceux qui ont participé à la création et assuré le bon déroulement de cet après-midi festif, dont la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.