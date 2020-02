Fête hivernale de Blainville: une journée très attendue pour s’amuser

Le samedi 15 février, la Ville de Blainville invite tous les citoyens à prendre part à l’activité la plus rassembleuse cet hiver: la Fête hivernale. L’événement, qui se tiendra au Parc équestre (1025, chemin du Plan-Bouchard), propose une grande programmation gratuite avec des activités variées pour toute la famille! Cette année, petits et grands seront comblés avec des nouveautés telles que la peinture sur neige, le méga-parcours à obstacles et le labyrinthe des neiges.

Horaire des activités Samedi, dès 10 h 

Labyrinthe de neige – NOUVEAU!

Méga-parcours à obstacles – NOUVEAU!

Peinture sur neige – NOUVEAU! 

Glissade – APPORTEZ VOTRE TRAINEAU!

Atelier de sculptures sur neige

Jeux gonflables

Activités à La Zone

Cardio-raquette – DÉPART DU MICROMUSÉE | APPORTEZ VOS RAQUETTES! Promenades en carriole

Animations sur scène et grands jeux collectifs

Spectacle lumineux sur échasses

Spectacle lumineux de percussions

Randonnée patrimoniale aux flambeaux – DÉPART DU MICROMUSÉE

Feux d’artifice (à 19 h)

Méga-Party avec le DJ Mister Welz