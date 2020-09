Fermeture partielle du pont Gédéon-Ouimet, entre Laval et Boisbriand

Le pont Gédéon-Ouimet, qui surplombe la rivière des Mille Îles entre Laval et Boisbriand, sera partiellement fermé à la circulation dans l'axe de l'autoroute 15 Sud, à compter de ce lundi 14 septembre. Les travaux, qui s'échelonneront sur quatre semaines, sont requis dans le cadre de l'entretien régulier de la chaussée.

Deux voies sur trois seront fermées les lundis et jeudis, de 21 h à 4 h, et les mardis et mercredis, de 20 h à 4 h.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés sans préavis, laisse savoir le ministère des Transports du Québec.