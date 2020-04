Fenêtres Magistral fait un virage à 180 degrés

Le 23 mars, Stéphan, Claude et Martin Charron apprenaient de la bouche du premier ministre François Legault qu’ils devaient fermer leur entreprise, Fenêtres Magistral, dont le siège social et l’usine de fabrication de Blainville. Quelques heures plus tard, presque la totalité de leurs employés, plus d’une centaine, étaient mis à pied.

C’est alors que les entrepreneurs font aller leurs méninges. Ils ont à leur disposition une usine de 46 000 pieds carrés et une main d’œuvre qualifiée qui dort à la maison. Que pourraient-ils bien faire pour se sentir utiles pendant cette crise ? Pour faire travailler leurs employés ? Et ce, en s’assurant de percevoir assez de revenus pour, au minimum, couvrir les frais fixes de l’entreprise.

«À partir de là, raconte le copropriétaire, Stéphan Charron, notre comité de direction s’est réuni. Nous nous sommes ensuite inscrits sur le site gouvernemental et appelé nos députés pour essayer de voir ce que l’on pourrait faire pour être utiles et faire travailler notre monde».

Association avec Bauer

Pendant leurs recherches, les entrepreneurs apprennent que Bauer, un autre fleuron blainvillois, se lance dans la production de visières destinées aux travailleurs de la santé. Ils tentent leur chance une première fois, en vain. Bauer leur répond avoir suffisamment de main d’œuvre pour répondre à la demande. Mais on les rappelle.

«Ils ont été inondés de commandes et nous ont rappelés quelques jours après pour que nous assemblions les visières à notre usine de Blainville», explique Stéphan Charron qui reçoit donc les visières en pièces détachées pour en faire un produit fini, prêt à être livré dans les hôpitaux. Le personnel de Fenêtres Magistral aura 950 000 visières à assembler au cours des sept prochaines semaines. On parle d’une cadence de quelque 35 000 visières par jour.

«Ce n’est pas uniquement notre monde de production que nous rappelons, poursuit Stéphan Charron, mais aussi les gens de bureau et les vendeur. J’aurai probablement à embaucher à l’externe, en plus, car nous aurons besoin de 130 à 140 personnes pour monter ces visières (rh@fenetresmagistral.com).»

Dans l’éventualité où Québec rouvrait les chantiers de construction au début de mai, comme l’a laissé entendre François Legault, Fenêtres Magistral pourrait se retrouver à fabriquer des visières et des portes et fenêtres. Ce serait alors un beau problème pour l’entreprise qui a dû adapter son usine de Blainville à cette nouvelle réalité, chacun des employés étant maintenant confinés dans un cubicule de cinq pieds carrés fait de polythène.

Pubco le fait aussi

Pubco, un manufacturier de produits d’emballage haut de gamme depuis plus de 25 ans, établi à Blainville, annonce qu’elle fabriquera également des visières de protection contre la COVID-19.

Fruit d’une conception novatrice et testée en laboratoire, indique l’entreprise dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO, la nouvelle visière de protection a été créée par deux ingénieurs et deux designers industriels de Pubco. Elle sera disponible le 13 avril.

«Ce genre de projet fait partie de notre ADN, a dit le vice-président exécutif de Pubco, Patrick Zacard. La mission de Pubco est de faire une différence dans la communauté par des gestes concrets, et une des valeurs les plus importantes de notre famille est l’entraide.»