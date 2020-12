Féérie de Noël à Bois-des-Filion: animation projetée sur l’église Saint-Maurice

Au coeur de la Féérie de Noël à Bois-des-Filion, un parcours de lumières et de décorations festives, se trouvera une grande animation illuminée, projetée sur les parois extérieures de l’église Saint-Maurice. La courte animation sera présentée toutes les 15 minutes, entre 17 h et 21 h, du 12 au 22 décembre 2020 et sera accompagnée d’une musique d’ambiance.

«Faute de pouvoir se réunir durant les fêtes, nous souhaitions offrir à la communauté l’occasion de se rassembler, en toute sécurité. Profitez de cette belle opportunité pour admirer les rues de Bois-des-Filion et laissez la magie s’installer au sein de votre famille. À tous et à toutes, je vous souhaite un excellent temps des fêtes!», souligne le maire, Gilles Blanchette.

Il est fortement suggéré aux gens de se rendre à pied sur le site, au 388, boulevard Adolphe-Chapleau (donnant sur la 35e Avenue). Distanciation sociale de mise et port du masque recommandé.