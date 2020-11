Expropriations à Mirabel: Un hommage virtuel mettant en lumière le rôle des femmes

Le Comité de la commémoration du 50e anniversaire de l’expropriation de Mirabel invite les personnes intéressées à une activité qui a pour but de rendre hommage aux femmes ayant lutté pour que les terres expropriées soient rétrocédées, alors que l’on inaugurera, par le fait même, une plaque commémorative installée à la Maison Jean-Paul-Raymond, dans le secteur de Sainte-Scholastique. Le tout se déroulera le vendredi 11 décembre prochain de manière virtuelle.

L’événement, qui prendra la forme de conférence, mettra en lumière le rôle joué par toutes ces femmes auprès de leurs familles et de leur communauté pendant une période difficile. Des personnes impliquées dans le dossier de l’expropriation de Mirabel livreront des témoignages et permettront de faire le point sur le vécu et la contribution des femmes lors des événements qui se sont déroulés des décennies auparavant, mais qui laissent toujours ses traces.

Rappelons qu’à la fin des années 1960, le gouvernement fédéral s’était approprié 97 000 acres, parmi les terres agricoles les plus riches du Québec, afin de construire le nouvel aéroport de Montréal, à Mirabel. La nouvelle touche alors plus de 3 000 familles, ainsi que 14 villages et municipalités des Basses-Laurentides.

Des citoyens impliqués

Rita Léonard-Lafond sera l’une des personnes qui témoigneront, elle qui a été elle-même délogée de sa maison. Ceux qui suivent le dossier de près se rappellent que Mme Léonard-Lafond a été impliquée activement à titre de porte-parole pour les gens expropriés, au sein du Comité d’information et d’animation communautaire (CIAC). Elle est aussi membre du Comité de commémoration du 50e anniversaire. D’autres acteurs prendront la parole au cours de l’événement. Ils seront disponibles afin d’échanger après la conférence.

Considérants les mesures liées à la pandémie, l’activité se tiendra virtuellement, sur la plateforme Zoom, le 11 décembre, dès 14 h. À noter que l’on doit absolument confirmer sa présence d’ici le 30 novembre prochain. Seules les personnes ayant confirmé leur présence recevront le lien Web qui permettra de se connecter sur la plateforme.

D’ailleurs, une assemblée générale suivra, sur le coup de 15 h, à nouveau sur la plateforme Zoom. Pour confirmer sa présence aux deux événements, vous devez écrire au Comité de commémoration du 50e anniversaire de l’expropriation de Mirabel, via le commemorationmirabel@gmail.com.