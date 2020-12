Explore Mirabel: Une plateforme qui permet à la jeunesse de s’exprimer

Initiative jeunesse Mirabel (IJM) a lancé Explore Mirabel, une plateforme numérique sous la forme de blogue d’information, destinée aux jeunes qui s’intéressent au territoire de Mirabel, à ses acteurs, ses lieux et ses enjeux. Cette idée originale permettra aux citoyens, âgés de 18 à 35 ans, de s’exprimer et de transmettre leurs idées et visions d’une meilleure localité.

L’IJM est un comité qui souhaite s’impliquer volontairement pour «représenter la voix des jeunes et dynamiser le milieu». On y organise et soutient des projets par et pour les jeunes. La mission de cette organisation est également de consulter la jeunesse du territoire, représenter leur voix au sein des différentes instances publiques et encourager et soutenir la participation citoyenne.

Explore Mirabel est donc une plateforme numérique qui contribue à la mission de l’IJM. Elle permet à ceux et celles qui la consultent de partager ce qui les anime dans leur ville. Ce blogue est le fruit du travail de volontaires, dont Sabrina Beauchamp, étudiante en Intégration multimédia au Cégep de Saint-Jérôme. S’est greffé un nombre de blogueurs, dont Sindy Pouliot, une résidante âgée de 19 ans.

«Le Carrefour jeunesse emploi de Mirabel m’a demandé si j’avais envie d’écrire des articles reliés à des enjeux, des activités ou des portraits qu’il y aurait dans ma ville. J’ai tout de suite accepté», lance la jeune femme qui recommande aux citoyens d’y jeter un coup d’œil. Sindy annonce avoir publié un premier article sur la solitude en ces temps pandémiques.

En outre, les sujets y sont très variés, tel qu’indiqué par les responsables du projet. On discute de lieux incontournables, insolites et anecdotiques. Des activités et événements y sont également partagés, tout comme des portraits mettant en lumière la diversité et des initiatives citoyennes qui sont vues comme des sources de richesse pour l’entière communauté.

Pour plus d’informations et pour lire des articles de blogue, vous êtes invités à consulter le [www.exploremirabel.com].

Un concours

Dans le but de souligner le lancement de sa toute nouvelle plateforme, l’IJM offre, par ailleurs, la chance aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans de mettre la main sur un chèque-cadeau de 200 $ échangeable au Marché de Noël de Mirabel. Cette initiative vise à soutenir l’achat local, tout en permettant aux citoyens de s’exprimer sur ce qui les passionne.

Pour s’inscrire, il suffit d’écrire un court article (environ 300 mots, ou plus) sur un enjeu local, un lieu ou une activité à Mirabel, et à le partager au info.ijmirabel@gmail.com. L’article retenu sera publié sur Explore Mirabel.

Faites vite! La date limite du concours est ce jeudi 10 décembre, à 18 h.