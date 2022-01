Exo récolte plus de 1100$ pour Moisson Laurentides

Pendant la période des Fêtes, plus de 1100 $ ont été amassés pour l’organisme Moisson Laurentides dans le secteur Laurentides d’exo. Des bénévoles de Moisson Laurentides étaient présents le 2 décembre aux gares de Mascouche, Rosemère, Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel et Saint-Jérôme pour récolter des dons en denrées et en argent.

« Un des objectifs d’exo est de s’impliquer dans la communauté qu’on dessert et l’insécurité alimentaire des gens dans les Laurentides, ça nous tient à cœur », avance Jean-Maxime St-Hilaire, conseiller chez exo, le deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d’autobus et 61 lignes de taxibus. « On veut redonner, non seulement en offrant un service de qualité, mais également en participant à cause qui est importante dans la région », continue-t-il.

Depuis plusieurs années, exo s’associe à Moisson Laurentides pour lutter contre la pauvreté alimentaire dans la région. Autrefois, exo offrait ses services gratuitement à la période des fêtes pour demander aux usagers de faire des dons qui étaient en entièreté remis à Moisson Laurentides. Avec l’achalandage qui diminue cette année, cette formule n’a pas été renouvelée. « On a décidé d’inviter les bénévoles de Moisson Laurentides à venir sur tous nos sites de gare de train de la ligne de Saint-Jérôme pour venir amasser des dons, ce qui a permis de recueillir 1100$ », explique Jean-Maxime St-Hilaire.

Une cause importante dans les Laurentides

« Chaque don compte. Nous sommes très reconnaissants envers les usagers du train de banlieue de la ligne Saint-Jérôme pour leur générosité », mentionne Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides. Chaque dollar donné leur permet de fournir l’équivalent de 16 $ en denrées aux 112 organismes qui se fournissent auprès de Moisson Laurentides pour alimenter les personnes dans le besoin.

Moisson Laurentides permet chaque année la distribution de 4,5 millions de kilogrammes de denrées, soit l’équivalent de plus de 40 millions en valeur marchande. Les dons permettent de nourrir chaque mois près de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants.