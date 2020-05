exo distribue des couvre-visages réutilisables

Exo, qui exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal, annonce qu’il contribuera à l'effort concerté de sensibilisation au port du couvre-visage organisé par l'ensemble des organismes publiques en transport collectif en distribuant des milliers d'unités réutilisables dès la semaine prochaine.

Cette distribution est rendue possible grâce au support financier du Gouvernement du Québec dans le cadre de l’annonce en vue d’une distribution sur l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Avec la reprise partielle des activités économiques, exo s’attend à une augmentation graduelle de la fréquentation des services de transport collectif. Puisque la distanciation physique sera de moins en moins possible dans les services, exo dit mettre tout en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de sa clientèle et de son personnel et s’attend à ce que sa clientèle porte un couvre-visage.

La distribution débutera dès ce lundi 25 mai en assurant une rotation entre différents sites les plus achalandés du réseau entre le 25 mai et la mi-juin. Les sites ciblés pour cette distribution sont notamment: Terminus Centre-Ville, Terminus Mansfield, Terminus Sainte-Thérèse, Terminus Saint-Eustache et les gares Lucien-L’Allier, Vendôme, De la Concorde, Sauvé, centrale et Bois-Franc.

Des couvre-visages seront également distribués aux clients du transport adapté.

Il est important de rappeler que le port du couvre-visage dans les réseaux de transport collectif et dans les lieux où il n’est pas possible de garder une distance physique suffisante entre les personnes est fortement recommandé par les autorités publiques.

Toutefois, pour être efficace, le port du couvre-visage doit s’ajouter aux autres mesures d’hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, l’étiquette respiratoire et la distanciation physique. De plus, les utilisateurs sont invités à laver le masque avant la première utilisation.

Mesures de prévention additionnelles

Aussi, exo a mis en place des mesures de prévention additionnelles:

Des parois protectrices en plexiglas ont déjà été installées dans environ 70 % des autobus d’exo. Cette opération sera complétée dans tous les autobus d’ici la mi-juin.

Pour interagir avec la clientèle en toute sécurité, les employés de première ligne d’exo (inspecteurs, préventionnistes) sont équipés de masques de protection et de visières lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être appliquées.

Dans un contexte où la distanciation physique sera de plus en plus difficile à respecter dans le transport collectif, chaque usager peut contribuer à réduire les risques de propagation du coronavirus en adoptant certaines pratiques comme le port d’un masque ou d’un couvre-visage, le respect de l’étiquette respiratoire, ne pas manger à bord des trains ou des autobus, ne pas toucher les surfaces quand ce n’est pas nécessaire, se laver les mains fréquemment et de ne pas emprunter le transport collectif s’il est malade. Exo met présentement en place une campagne de sensibilisation auprès de sa clientèle à cet effet.

Une seule personne est transportée à la fois à bord d’un véhicule de type taxi pour le transport régulier et le transport adapté.

Depuis plusieurs semaines déjà, exo s’assure que tous ses trains et tous les autobus de ses fournisseurs sont nettoyés quotidiennement à l’aide de produits désinfectants. Une attention particulière est portée aux surfaces les plus touchées par la clientèle, notamment les barres d’appui, les poignées, les sièges, les boutons d’ouverture des portes, et les toilettes à bord des trains. Les taxis des fournisseurs d’exo (taxibus et transport adapté) sont également lavés quotidiennement, conformément aux directives gouvernementales.

«Vous pouvez compter sur les équipes d’exo, qui ne ménagent aucun effort pour vous accueillir en toute sécurité dans nos autobus, nos trains et nos taxis. Il est important de rappeler que plus nous serons nombreux à adopter les bons gestes, comme le port du masque quand la distanciation physique n’est pas possible, plus nous serons en mesure, tous ensemble, de faire échec au virus», de déclarer, enfin, Sylvain Yelle, directeur général d’exo.