Événement reconnaissance de 50 bénévoles pour le 50e de Loisirs Laurentides

Dans le cadre des festivités entourant son 50e anniversaire, Loisirs Laurentides lance un appel de candidatures dans le but de souligner l’implication de 50 bénévoles exceptionnels ayant oeuvré dans le secteur du loisir au cours des 50 dernières années.

Les candidats retenus seront invités à un événement haut en couleur qui aura lieu le 23 avril, au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme. Un prix sera remis à chacun des récipiendaires.

La date limite de dépôt de candidature est le vendredi 12 février. Pour tous les détails: [www.loisirslaurentides.com/50-ans-ll].

Semaine de l’action bénévole

L’événement reconnaissance du 23 avril s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. Pendant celle-ci, plusieurs activités sont organisées à travers la province pour souligner la contribution des bénévoles et les remercier pour ce qu’ils et elles accomplissent.

Concernant Loisirs Laurentides

Créé en 1971, Loisirs Laurentides est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de mobiliser, accompagner et agir en tant que facilitateur auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux dans leurs efforts individuels et collectifs visant à promouvoir, valoriser et favoriser la pratique du loisir des citoyens des Laurentides.