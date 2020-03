État de la situation, 20 mars 16 h

À 16 h, le nombre de cas de personnes contaminées par la COVID-19 au Québec atteignait 139. On ne dénombrait toujours qu’un seul décès attribuable au virus.

Dans les Laurentides, de 9 cas hier, on est passé à 10, 24 heures plus tard.

Au Canada, 846 personnes sont atteintes à ce jour.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il était «peu probable» que les élèves retournent en classe le 30 mars.

Il a également profité de l’occasion pour rappeler que les chantiers de construction doivent rester ouverts et que les employeurs ont la responsabilité d’assurer et d’organiser les mesures de précaution pour protéger les travailleurs.

François Legault a déclaré que, s’il y a un secteur économique qu’on peut continuer de faire fonctionner pendant la crise, c’est le secteur de la construction. En effet, la construction représente au Québec plus de 260 000 emplois. M. Legault a ajouté que la fermeture des chantiers de construction n’est pas une mesure recommandée par la Direction de la santé publique du Québec.

Dans cette optique, le premier ministre a pressé tous les entrepreneurs des chantiers de construction, quelle que soit leur taille, de prendre toutes les précautions possibles pour protéger leurs employés, c’est-à-dire donner accès à des endroits avec de l’eau et du savon pour que les travailleurs puissent se laver les mains et disposer de plus de roulottes pour la prise des repas, afin de respecter la distanciation d’un ou deux mètres entre les employés.

Des milliers de lits libérés

Le ministère de la Santé a par ailleurs réussi à libérer 4 000 lits en reportant des chirurgies électives. Le premier ministre a réitéré qu’à l’heure actuelle, la situation demeure sous contrôle. Les autorités de la santé publique assurent à la population que les mesures en place «donnent des résultats».

«Les Québécois sont de plus en plus conscients de la situation et c’est tant mieux. La consigne la plus importante : si vous êtes malade, restez chez vous, isolez-vous. Il ne faut surtout pas lâcher, nous sommes en train de sauver des vies », a conclu M. Legault.