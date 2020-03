État de la situation, 18 mars, 16 h 30

En fin d’après-midi, mercredi, le bilan faisant état du nombre de personnes infectées par la COVID-19 au Québec continuait de croître.

Au Québec, la plus récente mise à jour du ministère de la Santé faisait état de 94 cas alors qu’au Canada on enregistrait 648 cas.

Lors de son point de presse quotidien, François Legault a annoncé un premier décès lié à la COVID-19 au Québec. M. Legault a transmis ses sympathies à la famille et aux proches de la personne décédée, une personne âgée dans la région de Lanaudière. Il a assuré que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer les personnes qui ont été en contact avec ce cas. Le premier ministre a également tenu à rassurer la population : «malgré ce premier décès et bien que l’augmentation du nombre de cas confirmés est à la hausse, le risque de contagion au Québec est sous contrôle et il n’y a aucune raison d’avoir peur».

Le premier ministre a aussi indiqué que pour la ligne 811, 55 infirmières ont été ajoutées pour répondre à la demande. De plus, afin de désengorger la ligne 1 877 644-4545 et de mieux répondre aux préoccupations des Québécois, deux indicatifs régionaux ont été ajoutés : les gens de la région de Montréal peuvent dorénavant composer le 514 644-4545. La ligne 1 877 644-4545 demeure évidemment en fonction. M. Legault a assuré que, dans le réseau de la santé, «tout le matériel est disponible et que les ressources humaines sont présentes et plus mobilisées que jamais pour faire face à la crise».

La capacité de réalisation des tests a par ailleurs été augmentée à 3 000 par jour et atteindra 5 000 vendredi.