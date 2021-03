Établissements Archambault : 77 cas jusqu’ici

(C. D.) — L’éclosion de COVID-19 confirmée le mercredi 17 février, à l’Établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, a généré 77 cas, jusqu’ici, parmi la population carcérales de l’unité à sécurité minimale. Lundi (1er mars), on indiquait que 30 de ces cas demeuraient actifs, dans cette unité qui a une capacité de 215 détenus. Aucun membre du personnel n’a été touché, tout comme on n’a recensé aucun cas dans l’unité à sécurité moyenne. À noter que l’Établissement Archambault est la seule prison fédérale qui soit affectée par la pandémie, en ce moment.