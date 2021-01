Et si je me portais candidate aux élections municipales?

Dans exactement 10 mois, les citoyens de toutes les municipalités du Québec iront aux urnes pour élire les membres de leurs futurs conseils municipaux. Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL), à titre de porteur du projet «Élections municipales 2021: Les Laurentides réunies pour la parité!» tend aujourd'hui la main à toutes les femmes de la région qui sont en réflexion concernant leur implication éventuelle en politique municipale.

Fort de son expérience des deux dernières décennies, le RFL a développé au cours des ans et des campagnes électorales une expertise et des partenariats lui permettant d’offrir un accompagnement complet et pertinent aux femmes intéressées par le sujet.

«Mesdames, que vous en soyez encore à l’étape de réflexion ou que vous ayez déjà pris la décision de vous lancer dans cette belle aventure, le RFL est là pour vous! Nous vous offrons des lieux d’échange et de réseautage adaptés à la situation de pandémie, ainsi que des formations et des outils concrets pour approfondir vos réflexions et parfaire vos connaissances dans le but de vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour oser passer à l’action», fait valoir la coordonnatrice générale du RFL, Vicky Langlais.

Les femmes sont invitées à faire part de leur intérêt envers la politique municipale en envoyant un message au RFL à l’adresse: electionsmunicipales@femmeslaurentides.org . Elles sont également invitées à s’inscrire à l’infolettre mensuelle entièrement consacrée aux élections municipales.

En ces temps particuliers où le réseautage peut sembler difficile, le RFL a également créé un groupe Facebook privé qui permet aux participantes de se joindre aux autres femmes de la région, également interpellées par cette politique de proximité et motivées à s’impliquer pour faire une différence dans leur milieu.

«Les Laurentides réunies pour la parité!, c’est plus qu’un slogan ou le nom d’un projet. C’est une invitation adressée aux femmes à sortir de l’anonymat pour assumer leurs convictions et leur envie de faire une différence. Chaque municipalité doit bénéficier des savoirs des femmes pour que les décisions qui y sont prises tiennent compte des besoins de l’ensemble des individus de leur communauté», soutient Vicky Langlais.

Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) est un regroupement régional qui rassemble et représente 20 groupes et comités de femmes des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres à améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes et de justice sociale.