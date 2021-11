Éric Westram est le nouveau préfet de la MRC Thérèse-De Blainville

La MRC de Thérèse-De Blainville annonce l’élection d’Eric Westram, maire de Rosemère, comme préfet de celle-ci. Ce dernier présidera ainsi le conseil de la MRC, laquelle a connu une croissance importante au cours des dernières années avec l’ensemble des activités de développement économique, la gestion du Fonds Régions et ruralité, l’administration du fonds d’aide d’urgence aux PME-Covid-19 et l’exercice de nouvelles responsabilités en matière de culture, de patrimoine, d’aménagement, d’environnement et de développement territorial et régional. Également, le préfet, M. Eric Westram, représentera la MRC de Thérèse-De Blainville auprès de la CMM.

M. Eric Westram succède au maire de Blainville, M. Richard Perreault, qui occupait cette fonction depuis 2017.

«Je tiens à remercier les membres du conseil de la MRC pour leur confiance à mon égard et je serai fier de porter et de faire évoluer les dossiers territoriaux, régionaux et métropolitains qui nous occupent, avec leur appui, celui de notre directeur général, M. Kamal El-Batal et son équipe. C’est pour moi un honneur de prendre les rênes de la MRC et de poursuivre le travail accompli à ce jour. M. Richard Perreault a toujours défendu les intérêts de la MRC et a démontré un souci constant en faveur de la cohésion et du développement du territoire de la MRC, de la couronne nord et de la région des Laurentides en général. Il aura été un acteur de premier plan pour notre milieu et mérite toute notre reconnaissance.», a souligné Eric Westram.

Madame Julie Boivin élue Préfète-suppléante

Les membres du conseil de la MRC sont heureux d’annoncer que lors de sa dernière assemblée du 24 novembre, Mme Julie Boivin, mairesse de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a été élue au poste de préfète suppléante pour une période débutant le 24 novembre 2021 et se terminant au

29 novembre 2023.

Rappelons que la préfète suppléante exerce toutes les fonctions du préfet en son absence, incluant la présidence des assemblées du conseil et les diverses activités de représentation. Mme Boivin siégera au sein de certains comités et tables régionaux au nom de la MRC.